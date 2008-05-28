"جشن وحشت" در پایان راه تولید

مزدآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم را بر مبنای فیلمنامه خودم در ژانر کمدی وحشت ساختم. قاسم خدابندهلو مشغول تدوین پروژه است و کیوان کیارس موسیقی متن را میسازد. با توجه به اینکه چند فیلم 90 دقیقهای طنز ساخته بودم، میخواستم این ژانر را با ژانر وحشت تلفیق کنم و فکر میکنم نتیجه کار راضیکننده است و بینندگان با دیدن فیلم سرگرم شوند.
وی در ادامه افزود: داستان فیلم "جشن وحشت" درباره سه زوج جوان است که در یک مهمانی خانوادگی دور هم جمع میشوند، اما اتفاقی منجر به از هم پاشیدن جشنشان میشود. در این فیلم شهرام قائدی، شهره سلطانی، مهدی امینیخواه، شیوا بلوریان، امیر غفارمنش، رویا عالمی و ... بازی کردند.
این کارگردان با اشاره به نگارش فیلمنامه فیلم 90 دقیقهای "آغاز یک پایان" گفت: این فیلم شامل سه اپیزود با محوریت شهداء تفحص است. اپیزود اول با نام آغاز یک پایان، اپیزود دوم با نام موقعیت رنگینکمان و اپیزود سوم با نام گذرنامه بهشت است. اواخر خرداد این فیلم تلویزیونی را کلید میزنم. تمام لوکیشنهای فیلم "آغاز یک پایان" در شهرک دفاع مقدس است.
از عوامل پروژه "جشن وحشت" میتوان به رضا حبیبی تهیهکننده، حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، مجتبی برهانیزاده صدابردار، ایرج ملکی طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح گریم و مجید کرباسیان دستیار کارگردان و برنامهریز اشاره کرد.
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