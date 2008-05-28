خود را باور داشته باشید / حریفان را در ذهنتان شکست دهید

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امیدوارم بازیکنان تیم ملی با ذهنیتی کاملا مثبت به ژاپن رفته باشند چون درغیر این صورت نمی توانند خواسته های خود و جامعه والیبال را برآورده کنند.

وی به تاثیر صد درصد تفکرات درونی در نیای پیرامون اشاره کرد و افزود: اگر آنها با این تصور که نمی توانند مقابل حریفان نتیجه لازم را بگیرند، به میدان بروند قطعا در جریان بازی این اتفاق می افتد و از کسب نتیجه بازمی مانند اما اگر با ایمان و اعتقاد به توانایی خود مقابل حریفان قرار بگیرند، المپیکی شدنشان دور از ذهن نخواهد بود.

شخصا در تیم هایی که هدایت آنها را بر عهده دارم روی فاکتورهای روحی و روانی و همچنین اعتماد به نفس بیشتر از مسائل فنی تاکید می کنم چرا که معتقدم فکر و روح قدرت بالاتری نسبت به توانایی های فیزیکی دارند.

سرمربی تیم والیبال جوانان با بیان این موضوع تاکید کرد: در اینکه تیم ملی در ژاپن بازی های سختی در پیش خواهد داشت هیچ شکی نیست. هر 7 تیم دیگر شرکت کننده در مسابقات انتخابی با انگیزه بالا خود را آماده انجام بازی ها کرده اند اما این موضوع نباید دلیلی بر از پیش باخته بودن والیبالیست های ایرانی تلقی شود.

کارخانه تصریح کرد: اگر بازیکنان تیم ملی خودشان و توانایی هایشان را باور داشته باشند و کسب پیروزی را خواسته قلبی خود قرار دهند می توانند والیبال ایران را روسفید کنند زیرا پتانسیل های لازم را دارند و به اندازه دیگر تیم ها خصوصا آسیایی ها برای راهیابی به المپیک شانس دارند.

سرمربی تیم والیبال پیکان به ترکیب 12 نفره تیم ملی و همچنین برنامه های اجرا شده فدراسیون برای آماده سازی آنها اشاره کرد و گفت: اگر امثال محمد ترکاشوند در تیم ملی فعلی حضور داشتند درصد موفقیت ایران بیشتر بود با این حال تیم اعزامی هم گلچینی از بهترین های والیبال ایران هستند. فدراسیون برای آمادگی این بازیکنان کوتاهی نکرده است از این به بعد تمام مسئولیت ها بر عهده خود بازیکنان و مربیان است.