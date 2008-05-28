دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مذاکرات اولیه در ارتباط با تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور ثبت احوال انجام شده و بناست این شورا به زودی فعالیت خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: در این شورا موارد مربوط به جعل به خصوص جعل شناسنامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه اظهار داشت: بناست از وجود یک کارشناس ثبت احوال در این شورا استفاده کنیم .

حمیدیان خاطر نشان کرد: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور خاص در دستور کار امسال دستگاه قضائی قرار دارد و بناست در ارتباط با صنوف مختلف که با تخلفات و دعاوی بسیار مواجه هستیم شورای حل اختلاف ویژه تشکیل شود.