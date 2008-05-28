  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

شور حج /1

وضع قوانین جدید در هتلهای اطراف مسجدالحرام و مسجدالنبی

وضع قوانین جدید در هتلهای اطراف مسجدالحرام و مسجدالنبی

وزارت حج عربستان قوانین جدیدی برای ممانعت از اختلاط زنان و مردان در هتلهای اطراف مسجدالنبی (مدینه) و مسجدالحرام (مکه) در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاسلام الیوم، پس از شکایت برخی زائران به شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان درباره اسکان زنان و مردان در برخی از هتلهای اطراف مسجدالنبی و مسجدالحرام، وزارت حج عربستان این قانون را وضع کرده که مانعی برای حضور زنان و مردان نامحرم در یک اتاق باشد .

شرکتهای وابسته به وزارت نیز در مورد ضرورت توجه به جدایی زنان و مردان در موسم حج هشدار داد و اعلام کرد: به این منظور نمایندگان شرکتها و مؤسسات عمره داخل هتلها حضور می یابند و مانع از اختلاط زنان و مردان در اتاقهای هتل می شوند.

احمد کریشان رئیس کمیته حج و عمره اتاقهای تجاری و صنعتی جده با اشاره به اینکه این قانون اقدامی مثبت است، اظهار داشت: این قانون در دوره های بعدی حج نیز اجرا می شود .

 

کد مطلب 691263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها