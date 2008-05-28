محمد پرویزی به خبرنگار مهر گفت: ما تاکنون مشخصاتی از خبرنگاران از جانب رسانه ها و برای در اختیار گذاشتن کارت الکترونیک کتاب دریافت نکرده ایم . رسانه ها باید از طریق یک فرم مشخصات خبرنگاران را به ما بدهند تا ما به معاونت فرهنگی ارائه کنیم و برایشان کارت صادر شود.

وی اضافه کرد: این طور نیست که نوشته شده "رسانه ها برای دریافت کارت به معاونت مطبوعاتی بیایند". رسانه ها می بایست مشخصات خبرنگاران خود را از طریق فرمی که معاونت فرهنگی به ما می دهد و ما روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار می دهیم در اختیار ما بگذارند.

پرویزی افزود: قرار بود تا امروز صبح این فرم از معاونت فرهنگی به دست ما برسد که به محض دریافت آن، فرم را روی سایت قرار خواهیم داد.

وی درباره تعداد کارتهای درنظر گرفته شده برای خبرنگاران گفت: چون قرار است نشریات و رسانه ها خبرنگاران را معرفی کنند قاعدتا تعدادی که به ما اعلام می شود صحیح خواهد بود. با این حال تعداد کارتهای الکترونیک کتاب برای هر رسانه به ظرفیت معاونت فرهنگی بستگی دارد چون به هر حال آنها سقفی برای این کار دارند که نباید از آن فراتر برویم.