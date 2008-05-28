یک مقام عراقی مدعی نهایی شدن توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن تا یک هفته دیگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان امنیتی بلندپایه عراقی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا تا یک هفته دیگر به امضا می رسد.

این مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود، همچنین تصریح کرد: مذاکرات و دیدارهای بین مسئولان عراقی و آمریکایی در مراحل اخیر و در آستانه امضای این توافقنامه طولانی مدت قرار دارد.

وی تصریح کرد: تا زمان توافقات اولیه ، این مذاکرات به صورت محرمانه است و بعد از توافقات اولیه محور این مذاکرات به پارلمان عراق عرضه می شود.

این مقام مسئول امنیتی عراقی درادامه این اظهارات با اشاره به مخالفت بعضی کشورهای همسایه عراق با این توافقنامه با وجود اعلام نشدن محتوای آن مدعی شد: ایران تبلیغات رسانه ای و سیاسی را علیه دولت عراق و علیه این توافقنامه آغاز کرده است،زیرا احساس می کند؛ توافقنامه مذکور امنیت این کشور را تهدید می کند و این درحالی است که توافقنامه مذکور مانع هرگونه حمله ای از خاک عراق به کشورهای همسایه می شود.

وی درادامه ادعاهای خود گفت : این توافقنامه امنیت عراق را حفظ خواهد کرد و بر حاکمیت این کشور تاکید می کند و به نفوذ ایران در عراق!، پایان می دهد.

درحالی این مقام مسئول چنین ادعاهایی را مطرح کرد که مراجع تقلید شیعیان عراق نیز مخالفت خود را با انعقاد توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن اعلام کرده اند.

دراین راستا سخنگوی جریان صدر روزگذشته در نجف اظهارداشت : آیت الله سیستانی و سایر مراجع دینی نجف با این پیمان مخالف هستند.

درعین حال یکی از پایگاه های خبری عراق، با اشاره به نشست اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی در نجف اشرف نوشت : به نظر می رسد یکی از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف دراین نشست درباره توافقنامه امنیتی مذکور بود، به گونه ای که منابع آگاه اعلام کردند: آیت الله سیستانی مخالفت شدید خود را با این موضوع ابراز داشت و به نوری المالکی تاکید کرد : تا زمانی که زنده است، هرگز اجازه انعقاد چنین توافقنامه ای را نخواهد داد.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

گفته می شود که اکثر نمایندگان پارلمان عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.