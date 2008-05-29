راه اندازی چند خوشه صنعتی در استان مرکزی

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه ریل، ایزوگام، آلومینیم و سنگ دارای واحدهایی است که می توان خوشه صنعتی را در این زمینه های ساماندهی کرد.

امامی با اشاره به اینکه اکنون دو هزار و ‪ ۳۰۶‬واحد صنعتی در این استان فعال است، افزود: ایجاد خوشه های صنعتی علاوه بر ساماندهی توانمندی ها در یک صنعت، استان را در زمینه آن حوزه کاری تقویت می کند.

امامی گفت: همچنین مجوز برای ایجاد پنج شهرک صنعتی در استان صادر شده است که در شرف تامین زمین، ساخت زیربنا و استقرار واحدهای صنعتی است و در حال حاضر، ‪ ۱۸‬شهرک، ‪ ۱۰‬قطب، سه شهرک خصوصی و ‪ ۱۱‬ناحیه صنعتی در این استان فعال است.

امامی افزود: از مجموع واحدهای صنعتی استان، ‪ ۸۴۶‬واحد در شهرستان اراک، ‪ ۵۵۶‬واحد در ساوه، ‪ ۲۶۵‬واحد در دلیجان، ‪۱۸۵‬ واحد در محلات، ‪ ۱۳۷‬واحد در خمین، ‪ ۱۳۵‬واحد در زرندیه، ‪ ۸۴‬واحد در شازند، ‪۶۱‬ واحد در تفرش، ‪ ۲۶‬واحد در آشتیان و ‪ ۱۱‬واحد در کمیجان است.

این مسئول در استان مرکزی بهره ‌برداری از پایانه گل و گیاه محلات، توسعه صادرات و تقویت بخش بازرگانی استان، ساماندهی نمایشگاه بین‌ المللی و واگذاری آن به بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه دائمی سنگ در محلات، مدیریت بر منابع آبی در استان، پیگیری طرح کاهش آلودگی هوا، تنظیم بازارهای محصولات اساسی استان و کنترل قیمت اقلام اساسی و پیگیری ستاد جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان را از برنامه‌های در دستور کار حوزه معاونت برنامه‌ریزی استان مرکزی اعلام کرد.