راه اندازی چند خوشه صنعتی در استان مرکزی

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه ریل، ایزوگام، آلومینیم و سنگ دارای واحدهایی است که می توان خوشه صنعتی را در این زمینه های ساماندهی کرد.
امامی با اشاره به اینکه اکنون دو هزار و ۳۰۶واحد صنعتی در این استان فعال است، افزود: ایجاد خوشه های صنعتی علاوه بر ساماندهی توانمندی ها در یک صنعت، استان را در زمینه آن حوزه کاری تقویت می کند.
امامی گفت: همچنین مجوز برای ایجاد پنج شهرک صنعتی در استان صادر شده است که در شرف تامین زمین، ساخت زیربنا و استقرار واحدهای صنعتی است و در حال حاضر، ۱۸شهرک، ۱۰قطب، سه شهرک خصوصی و ۱۱ناحیه صنعتی در این استان فعال است.
امامی افزود: از مجموع واحدهای صنعتی استان، ۸۴۶واحد در شهرستان اراک، ۵۵۶واحد در ساوه، ۲۶۵واحد در دلیجان، ۱۸۵ واحد در محلات، ۱۳۷واحد در خمین، ۱۳۵واحد در زرندیه، ۸۴واحد در شازند، ۶۱ واحد در تفرش، ۲۶واحد در آشتیان و ۱۱واحد در کمیجان است.
این مسئول در استان مرکزی بهره برداری از پایانه گل و گیاه محلات، توسعه صادرات و تقویت بخش بازرگانی استان، ساماندهی نمایشگاه بین المللی و واگذاری آن به بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه دائمی سنگ در محلات، مدیریت بر منابع آبی در استان، پیگیری طرح کاهش آلودگی هوا، تنظیم بازارهای محصولات اساسی استان و کنترل قیمت اقلام اساسی و پیگیری ستاد جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان را از برنامههای در دستور کار حوزه معاونت برنامهریزی استان مرکزی اعلام کرد.
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