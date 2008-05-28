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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

خرید نقدی گندم از مرز یک میلیون تن گذشت

میزان خرید نقدی گندم از کشاورزان از ابتدای فصل برداشت تاکنون بالغ بر یک میلیون و 45 هزار تن شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با اعلام این خبر افزود: تاکنون بابت خرید این مقدار گندم مبلغی در حدود 311 میلیارد و 326 میلیون تومان وجه نقد به کشاورزان پرداخت شده است.

در حال حاضر رتبه خرید گندم در بین استانهای کشور به ترتیب استان خوزستان با خرید حدود 696 هزار تن، استان فارس با خرید حدود 170 هزار تن  استان کرمان با خرید حدود 60 هزار تن می باشد.

11 استان کشور وارد فصل خرید گندم شده اند که در این استانها حدود 114 مرکز خرید فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرین خرید این شرکت فعالیت دارند که مبلغ پرداختی بابت خرید این مقدار گندم، به 142 هزار بار تعداد مراجعه کشاورزان پرداخت شده است.

کد مطلب 691280

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