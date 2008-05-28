آخرین وضعیت ایمنی پروازهای هما

بهروز رئیسی در گفتگو با مهر گفت: کلیه گزارشات ایمنی عملیات پروازهای شرکت ایران ایر به "سافا" (کمیته بازرسی ایمنی پروازهای کشورهای خارجی به اتحادیه اروپا) ارائه شده است و مشکلی در تامین استانداردهای مدنظر آنان وجود نداشته است.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر افزود: شرکت هواپیمایی ایران ایر سابقه 40 ساله در پروازهای اروپایی دارد و از نظر فنی نیز تاکنون مشکلی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: رضایت کارشناسان گروه سافا جلب شده و اشکال تکنیکی در این زمینه وجود نداشته است و آنان تا دو ماه آینده اظهار نظر رسمی خود در این باره را اعلام می کنند.

رئیسی ابراز داشت: در بازرسی موارد استانداردهای آیوسا ( الزامات سازمان جهانی ایکائو به شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا)ازهواپیمایی ایران ایر نیز 94 درصد از استانداردهای مدنظر آنان در وضعیت مطلوب قرار داشت و باقی مانده این استانداردها نیز در مدت زمان تعیین شده به دست خواهد آمد.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر خاطر نشان کرد: موارد بررسی سافا شامل عملیات پرواز، نحوه نگهداری هواپیما، نحوه اداره بخش ستاد نحوه ارائه کترینگ،تجهیزات الکترونیک، امکانات آشیانه ها و گواهینامه خلبانها بوده است که در 94 درصد موارد شرایط مطلوب کسب شده است.

وی اظهار داشت: ایران ایر در کسب استانداردهای فنی با هیچگونه مشکلی مواجه نیست و تعداد پروازهای این شرکت در سال جاری از رشد مطلوبی برخوردار خواهد بود.