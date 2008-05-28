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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

درگفتگو با مهر تشریح شد:

آخرین وضعیت ایمنی پروازهای هما

آخرین وضعیت ایمنی پروازهای هما

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر آخرین وضعیت ایمنی پروازهای این شرکت را تشریح کرد.

بهروز رئیسی در گفتگو با مهر گفت: کلیه گزارشات ایمنی عملیات پروازهای شرکت ایران ایر به "سافا" (کمیته بازرسی ایمنی پروازهای کشورهای خارجی به اتحادیه اروپا) ارائه شده است و مشکلی در تامین استانداردهای مدنظر آنان وجود نداشته است.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر افزود: شرکت هواپیمایی ایران ایر سابقه 40 ساله در پروازهای اروپایی دارد و از نظر فنی نیز تاکنون مشکلی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: رضایت کارشناسان گروه سافا جلب شده و اشکال تکنیکی در این زمینه وجود نداشته است و آنان تا دو ماه آینده اظهار نظر رسمی خود در این باره را اعلام می کنند.

رئیسی ابراز داشت: در بازرسی موارد استانداردهای آیوسا ( الزامات سازمان جهانی ایکائو به شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا)ازهواپیمایی ایران ایر نیز 94 درصد از استانداردهای مدنظر آنان در وضعیت مطلوب قرار داشت و باقی مانده این استانداردها نیز در مدت زمان تعیین شده به دست خواهد آمد.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر خاطر نشان کرد: موارد بررسی سافا شامل عملیات پرواز، نحوه نگهداری هواپیما، نحوه اداره بخش ستاد نحوه ارائه کترینگ،تجهیزات الکترونیک، امکانات آشیانه ها و گواهینامه خلبانها بوده است که در 94 درصد موارد شرایط مطلوب کسب شده است.

وی اظهار داشت: ایران ایر در کسب استانداردهای فنی با هیچگونه مشکلی مواجه نیست و تعداد پروازهای این شرکت در سال جاری از رشد مطلوبی برخوردار خواهد بود.

 

کد مطلب 691293

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