نظارت جدی و همکاری صمیمانه با قوا راهبرد مجلس هشتم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی رئیس موقت مجلس هشتم در نخستین سخنرانی خود در صحن مجلس از حداد عادل به عنوان سرمایه ملی که همواره زینت بخش مجلس است یاد کرد و با قدردانی از زحمات هیئت رئیسه مجلس هفتم اظهار داشت: ریاست معنوی ایشان را قدر می نهیم و نقطه نظرات و تجربیات ایشان همواره برای ما راهگشا خواهد بود.

لاریجانی با بیان اینکه حکمت های سازنده در پیام مقام معظم رهبری نقشه راه ترسیم شده مجلس هشتم است، گفت: تعبیر نیکوی ایشان که مجلس نرم افزار حرکت کشور است، جایگاه مجلس هشتم را به عنوان مغز متفکر نظام در تئوری پردازی و راهبری امور دیوانی کشور ترسیم می کند.

وی گفت : انتظار مقام معظم رهبری از مجلس هشتم در تصویب قوانین کارآمد، شفاف، روزانه و با دید بلند مدت و معطوف به منافع ملی، مسئولیت ما را در کارشناسی دقیق و استفاده هر چه بیشتر از زمان در جهت فهم و درک دقیق تر از شرایط کشور و منافع ملی بیشتر می کند تا طرح ها و لوایح را در جهت سند چشم انداز با مبانی درست بررسی کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: تاکید رهبر بزرگوار انقلاب بر دو عنصر نظارت و همگرایی صمیمانه با سایر قوا راهبردی روشن برای مجلس هشتم خواهد بود و امیدواریم با توجه خاص نمایندگان محترم سازوکار نظارت شفاف وکنجکاوانه و در عین حال صمیمانه با متدولوژی نوین تدارک دیده شود و این امر را جزء کارهای آتی خود می دانیم.

رئیس موقت مجلس هشتم اظهار داشت: تاکید به حق ایشان که مجلس قانونگذاری راهنمای عمل دولت است و بناست دولت در هیچ یک از زمینه ها از قوانین مصوب مجلس تخطی نکند و در موارد اختلافی گروهی از دو طرف موضوع را حل و فصل کنند، اقتضا می کند سریع تر برای این کار راهکاری ارائه کنیم تا در موارد اختلافی ، قبل از اینکه اجرای صلب مرزهای قانونی بین دو قوه شکنندگی ایجاد کند از طریق رایزنی در چنین کمیته های مشترکی به نتیجه آراسته گردد.

وی گفت : با توجه به توصیه داهیانه آن حضرت یعنی تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونی از هر دو سو مبنای عمل مجلس هشتم می تواند قرار گیرد.لاریجانی ابراز امیدواری کرد که خداوند آنچه را که مثبت است در ذهن نمایندگان ایجاد کند.

رئیس موقت مجلس هشتم با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس هشتم مبنی بر نیاز کشور به مجلس مقتدر و شجاع و کارآمد تصریح کرد : همکاری دوستانه و هم سخنی دولت با نمایندگان برای درک بهتر شرایط زمانه و خدمت به مردم قابل تقدیر و ستایش است و امیدواریم فضای مودت و کارشناسی دقیق تر در امور کشور مدد رساند.

لاریجانی گفت: حضور با نشاط نمایندگان در ساماندهی مجلس هشتم و نتایج آرای هیئت رئیسه به صورت اولیه بسیار امیدوار کننده است و به حیث قانونی پیام مهمتری در بطن خود دارد که هیئت رئیسه مجلس تلاش می کند مجلس آوردگاه درگیری های حزبی نشود تا مجال تفکر کارشناسی پدید آید.

رئیس موقت مجلس تصریح کرد: ما این پیام قوی شما را گفتمان مسلط مجلس هشتم تلقی می کنیم و بر اساس سوگند خویش تلاش می کنیم که با راهنمایی و حمایت شما نمایندگان ملت زمینه های تحقق مدیریت علمی را فراهم کنیم و در جهت فربه ساختن بعد کارشناسی مجلس، حتی المقدور از کشمکش های حزبی پرهیز کنیم.

لاریجانی گفت: امیدواریم دوستان عزیز نماینده در این خصوص هم فعالانه مشارکت کنند و هم ما را یاری نمایند.

ادامه دارد...