به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال سفر چند ماه اخیر محمدرضا داورزنی به ترکیه و امضای پروتکل همکاری با فدراسیون والیبال این کشور، روز گذشته فدراسیون والیبال ترکیه با ارسال فکسی از تیم جوانان ایران برای تشیکل اردوی آماده سازی و انجام چند بازی تدارکاتی دعوت به عمل آورد.

فدراسیون والیبال کشورمان با پیشنهاد ترکیه در مورد برپایی اردوی مشترک تیم های والیبال جوانان دو کشور موافقت کرده اما از آنها خواسته این اردو به میزبانی ایران تشکیل شود.

با این حساب بزودی والیبالیست های جوان ترکیه به ایران می آیند تا تمرینات خود را به صورت مشترک با تیم جوانان ایران ادامه دهد که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان آماده می شود.

مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان طی روزهای 2 تا 10 شهریورماه در تهران برگزار می شود.

تیم والیبال جوانان پیش از شرکت در این مسابقات در رقابت های جام ریاست جمهوری قزاقستان به میدان می رود. این مسابقات از 18 تیرماه در آلماتی آغاز شده و تا 22 تیرماه ادامه خواهد داشت.