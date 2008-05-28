تدوینگر "پوسته" تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود "پوسته" را خود آل احمد کارگردان تدوین خواهد کرد که به این ترتیب خسروی این کار را بر عهده میگیرد. همچنین قرار است کار صداگذاری فیلم را محمود موسوینژاد انجام دهد.
"پوسته" داستان کسی است که در حوادثی مجبور میشود بار دیگر از پی شناسایی خود برآید و هویت خود را بازشناسی کند. در این فیلم حمید فرخنژاد، الناز شاکردوست، مریم کاویانی، حمیدرضا فلاحی، امیر غفارمنش و حسن مؤذنی به ایفای نقش میپردازند.
عوامل تولید "پوسته" عبارتند از تهیهکننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، صدابردار: محمد امامی، چهرهپرداز: عباس عباسی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، روابط عمومی: حامد سیروس کبیری، مجری طرح: اتاق هنر، مشاور کارگردان: علیرضا رئیسیان و مشاور تهیه: سیدجمال ساداتیان.
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