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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

در خصوص پیمان امنیتی افشا شد

پیشنهاد رشوه 3 میلیون دلاری آمریکا به نمایندگان پارلمان عراق

پیشنهاد رشوه 3 میلیون دلاری آمریکا به نمایندگان پارلمان عراق

منابع آگاه پارلمان عراق فاش کردند: واشنگتن به نمایندگان پارلمان عراق وعده پرداخت سه میلیون دلار رشوه را در صورت موافقت آنان با توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن که با مخالفت گسترده مراجع تقلید و قشرهای مختلف ملت عراق و گروههای سیاسی روبرو شده، داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن با هدف فراهم کردن شرایط برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق پس از 31 دسامبر آتی دراین کشور، با مخالفتهای شدیدی در داخل عراق روبرو است به گونه ای که موضوع باقی ماندن نظامیان آمریکایی درعراق، موافقان و مخالفانی پیدا کرده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری شباب العراق در مطلبی با اشاره به "نیرنگ و خدعه آمریکا و نگرانی مراجع تقلید عراق" به نقل از منابعی درپارلمان عراق می نویسد: آمریکا به نمایندگان پارلمان عراق وعده داده است درصورت رای دادن به توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا ، 3 میلیون دلار به عنوان جایزه(رشوه) به آنان می دهد.

درعین حال "نصیرالعانی" رئیس دفتر ریاست جمهوری عراق در گفتگو با این پایگاه خبری با اشاره به اینکه موضوع توافقنامه امنیتی درحال حاضر دردست بررسی و بحث و تبادل نظراست ، تاکید کرد: ما نگران پس پرده این توافقنامه هستیم.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

کد مطلب 691326

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