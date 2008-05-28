به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فریبا کسرایی پیش از ظهر امروز در حاشیه کارگاه آموزشی مهارت و نحوه مذاکرات در تجارت جهانی که در همدان برگزار شد، افزود: یازده کشور جهان هنوز نتوانسته اند در تجارت جهانی عضویت داشته باشند.

کسرایی با بیان اینکه ایران در عرصه بین المللی بسیار توانمند است، اظهار داشت: ایران به عنوان ناظر در تجارت جهانی پذیرفته شده اما دیپلماسی جهانی ایجاب می کند که ایران عضو این تجارت جهانی باشد.

مدیرعامل شرکت خلیج فارس ایران ساختار سازی و تغییر در تعرفه های گمرکی و نظام بانکی را برای رسیدن ایران به عرصه تجارت جهانی لازم برشمرد و یادآور شد: باید صنایع ضرر دهنده تجارت از بین برود تا ایران از رقابت با دیگر کشورها عقب نماند.

کسایی با اشاره به عضویت 150 کشور جهان در سازمان تجارت جهانی عنوان کرد: باید زیر ساختهای تجاری را با بهبود کیفیت تولیدات فراهم کنیم.