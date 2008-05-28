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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

نسخه دی‌وی‌دی آخرین جشن دنیای تصویر به بازار آمد

نسخه دی‌وی‌دی آخرین جشن دنیای تصویر به بازار آمد

نسخه دی‌وی‌‌دی دهمین جشن ماهنامه دنیای تصویر با عنوان "شب شیرین" از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم گزارشی کامل از جشن سینمایی / تلویزیونی این ماهنامه است که تیرماه 86 در محل تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد. دی وی دی "شب شیرین" به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

در دهمین جشن دنیای تصویر از سوی هیئت داوران تندیس حافظ به برگزیدگان سینما و تلویزیون ایران اهدا و از چند چهره پیشکسوت و فقید نیز تقدیر شد. مرحوم رسول ملاقلی‌پور، ساموئل خاچیکیان، بابک بیات، مهرزاد مینویی، علیرضا وزل شمیرانی و مهدی فتحی هنرمندانی بودند که مورد تقدیر و جمشید مشایخی و بهرام بیضایی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 691330

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