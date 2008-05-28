جدایی حیدری و شیرزاد از پاس قطعی شد / قرارداد وینگو هفته آینده نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد و حیدری که از جمله بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال پاس همدان در فصل گذشته بوده اند، قراردادشان با این باشگاه به اتمام رسیده و در حال مذاکرات با باشگاه های دیگر برای عقد قرارداد جدید هستند.

خسرو حیدری با باشگاه استقلال تهران درحال مذاکره است و شیرزاد نیز مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس و سپاهان داشته است. در عین حال باشگاه پاس نیز برای تمدید قرارداد با این دو بازیکن تمایل نشان داده است اما هنوز پاسخ مثبتی در این خصوص دریافت نداشته است. به همین خاطر پاسی ها از تمدید قرارداد با این دو بازیکن صرف نظرکرده و جذب بازیکن جانشین به جای آنها را مدنظر دارند.

خبر دیگر از تیم فوتبال پاس همدان به تمایل برای تمدید قرارداد وینگو بگوویچ باز می گردد. بگوویچ که پنجشنبه هفته گذشته به کرواسی سفر کرده است، هفته آینده به همدان باز می گردد تا برای نهایی کردن قرارداد خود با اولیایی وارد مذاکره شود.

این مربی کروات پس از عقد قرارداد با باشگاه پاس همدان برنامه تمرینی سبزپوشان همدانی را به مسئولان این باشگاه ارائه خواهد کرد. پاسی ها برنامه های آماده سازی پیش فصل خود را همچون سال گذشته در کشورمان پیگیری می کنند و برنامه ای برای اردوهای خارج از کشور ندارند. به احتمال زیاد یکی از شهرهای اردبیل یا بابلسر محل برپایی اردوی سبزپوشان همدانی خواهد بود.