به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سیدرضا کسایی زاده گفت: بودجه مورد نیاز سال 1387 برای اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در زمینه گاز حدود 18 هزار میلیارد ریال است که تامین به موقع آن می تواند به اجرای مطلوب تر این مصوبات کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: طرحهای شرکت ملی گاز ایران در قالب تعهدات سفرهای استانی شامل احداث خطوط اصلی، تاسیسات تقویت فشار و همچنین خطوط استانی و شبکه های داخلی شهرها و روستاها است.

بر اساس این گزارش، بیش از 67 درصد تکالیف شرکت ملی گاز ایران مندرج در مصوبات سفرهای استان هیئت دولت، به توسعه و اصلاح شبکه ملی گاز به ویژه خطوط و ایستگاه های انتقال اختصاص دارد و کمتر از 33 درصد آن ویژه گازرسانی به شهرها و روستا ها است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد شرکت ملی گاز ایران در بخش مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت نشان می دهد تا کنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش مهندسی و عملیات و حدود 5 هزار میلیارد ریال در بخش گازرسانی جذب شده است.

به گزارش مهر، براساس اعلام رسمی این شرکت، مشترکان خانگی و نیروگاه ها رکورددار مصرف گاز طبیعی در کشور شدند. بررسی آمار مصرف گاز طبیعی در سال گذشته نشان می دهد مشترکان خانگی با مصرف بیش از 37 میلیارد مترمکعب گاز معادل 8/32 درصد و نیروگاه ها با مصرف بیش از 35 میلیارد مترمکعب گاز معادل 32 درصد، بیشترین میزان مصرف در کل کشور را طی سال 86 داشته اند.

میزان مصرف کل کشور در سال گذشته 112 میلیارد و 32 میلیون مترکعب بوده است که از این میزان بخش خانگی و نیرو گاه ها 82/65 درصد را در اختیار داشته اند. این در حالی است که بخش صنعتی با مصرف بیش از 5/16 درصد، معادل 18 میلیارد و 553 میلیون مترمکعب از مصرف کل گاز کشور بعد از بخش خانگی و نیروگاه ها بیشترین میزان مصرف را در سال 86 به خود اختصاص داده است.



گفتنی است، نانوایی های غیر یارانه ای با 16 میلیون متر مکعب مصرف، مساجد روستایی با 29 میلیون مترمکعب مصرف و بخش موتورخانه با 65 میلیون مترمکعب مصرف به ترتیب کمترین میزان مصرف در کل کشور را داشته اند.