به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی رئیس موقت مجلس هشتم در پایان جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌های کاری مجلس هشتم گفت: فکر می‌کنیم خواسته اصلی مردم ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشوراست بر این اساس حتما رایزنی‌هایی را با دولت و سایر قوا خواهیم داشت و امیدواریم مجلس هشتم در سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، مجلسی پرتحرک باشد.



وی افزود: ما علاقه‌ای به طرح‌ها و لوایحی که مسایل جانبی را دنبال می‌کند، نداریم و هدفمان دنبال کردن خواسته‌های اصلی مردم است.



رئیس موقت مجلس هشتم تعیین برنامه های مجلس را از وظایف نمایندگان برشمرد و گفت: بعداز جلسه دوره موقت هیئت رئیسه مجلس، برای تعامل سازنده با سایر قوا و با مشورت نمایندگان در این زمینه تصمیم‌ گیری می‌کنیم.



لاریجانی درباره شکل گیری اختلافات احتمالی میان قوا خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا این اختلافات میان قوا به وجود نیاید و هر قوه ‌ای در چارچوب قانون کار خود را انجام دهد ، اما ممکن است مصادیقی از اختلاف پیش آید که در پیام مقام معظم رهبری تاکید شده که برای رفع آن گروهی از طرفین کمیته‌ای را تشکیل دهند.



وی افزود: پس از رسمیت یافتن مجلس هشتم، در زمینه تحقق این فرمایش مقام معظم رهبری چاره‌جویی خواهیم کرد.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران تاکید کرد برای شیوه‌های نوین نظارت در مجلس هشتم راهکارهایی را خواهیم اندیشید و در بخش قانونگذاری نیز تسهیل و غربال کردن قوانین از جمله برنامه‌های مجلس هشتم است .

وی ابراز امیدواری کرد با تحولاتی که در این زمینه در مجلس رخ می‌دهد مردم بهتر بتوانند کارهای خود را در امور دیوانی انجام دهند و قوانین برای مردم مشکل ایجاد نکند.



وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید " شما از حدادعادل رئیس مجلس هفتم به عنوان رئیس معنوی مجلس یاد کردید، این عنوان به چه معنا است ؟ " گفت:‌ با دکتر حدادعادل بیش از 30 سال رابطه دوستی صمیمی داریم و مسائل مربوط به ریاست مجلس نیز یک مسابقه برای ادای تکلیف بود و این امر خللی در رفاقت ما ایجاد نکرد.



رئیس منتخب مجلس هشتم ادامه داد: حضورحدادعادل در مجلس ارزشمند است، ما ازتجربیات ایشان استفاده خواهیم کرد. وی اضافه کرد:‌ تعبیر من از حدادعادل به عنوان رئیس معنوی مجلس از روی صدق بود.

وی تغییر منشی‌ها و کارپردازهای مجلس دردوره هشتم نسبت به دوره قبل را طبیعی خواند و گردش نیروها را مثبت و زمینه ساز نشاط کاری خواند .