سعید برزگر مسئول نمایشگاه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برنامه های هفته فرهنگی ایران در هندوستان شامل اجرای موسیقی سنتی و مراسم آیینی استانهای لرستان و سیستان و بلوچستان، نمایشگاه های صنایع دستی در رشته های معرق، ملیله کاری، ساخت مولاژ، قلمزنی روی مس، نمایش گروه تئاتر شمس و مولانا، برپایی چایخانه سنتی، نمایشگاه معرفی جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی، کارگاه های عروسک سازی محلی، رنگ آمیزی لباس های محلی، نقاشی بناهای تاریخی و بافت قالی صلح و دوستی که توسط انجمن میراث فرهنگی فرهنگ سازان کوچک پارس از خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی حدود 50 تابلو از ابنیه تاریخی و جاذبه های گردشگری استان با زیر نویس انگلیسی به همراه یک نمونه از صنایع دستی استان در رشته سنگ تراشی را همراه با انواع تولیدات فرهنگی خود به نمایش گذاشت.

وی افزود: در طول مدت برگزاری نمایشگاه نیز بیش از سه هزار از انواع تولیدات فرهنگی سازمان شامل نقشه گردشگری، بروشور، لوح فشرده، کتاب، کتابچه و پوستر بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری و کارت پستال ابنیه تاریخی به رایگان بین بازدید کنندگان توزیع شد.

برزگر تصریح کرد: نمایش فیلم مستند جاذبه های تاریخی و گردشگری کلات نادری، تربت جام و مشهد و برخی دیگر از شهرستان های استان و فیلم مستند صنایع دستی استان از دیگر برنامه های غرفه سازمان استان در این نمایشگاه بود.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشایی معاون رئیس جمهور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات هندوستان و برخی دیگر از مسئولین عالی رتبه حضور داشتند.