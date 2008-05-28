به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم، اظهار داشت: لاریجانی جزء مدیران خوب کشور است و مطمئنا تصمیم مجلس هر چه بوده، درست است.

وی درباره زمان اعلام طرح تحول اقتصادی در کشور گفت: این طرح اول تیر ماه اعلام خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید دلیل به تعویق افتادن برخی سفرهای استانی از جمله سفر استانی این هفته چه بود، پاسخ داد: سفر استانی این هفته به دلیل فشردگی کار در پایان هفته به تعویق افتاد و به تعویق افتادن سفرها به دلیل فشردگی برنامه ها طبیعی است که بعضا اتفاق خواهد افتاد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی خواست در مورد گزارش آژانس موضع‌گیری کند، گفت: آقای متکی هستند، ایشان اظهار موضع می ‌کنند.