آتشپاد سوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این سازمان با هدف ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی دانش آموزان، نمایش ایمنی بی احتیاطی ممنوع را در اردیبهشت ماه امسال در یکی از سالن های اصلی شهر به اجرا در می آورد.
آتشپاد عسگری با بیان اینکه در این نمایش دانش آموزان، آموزشهای لازم پیرامون چگونگی مواجه شدن با خطرات را می آموزند، اظهار داشت: در اجرای این برنامه اولویت با دانش آموزان مدارس حاشیه شهر است.
وی تصریح کرد: افزایش آگاهیهای عمومی در مورد مسائل ایمنی در افزایش سطح سلامت جامعه موثر است و باید آموزشهای ایمنی از سطوح پایین و قشر نونهالان آغاز شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان یادآور شد: نمایش ایمنی بی احتیاطی ممنوع با همکاری پرسنل سازمان نشانی به اجرا در می آید.
آتشپاد سوم رضا عسگری تصریح کرد: دومین دوره این آموزش ها در مهرماه آغاز می شود.
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