اجرای بهترین نمایش جشنواره تئاتر تک در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش به مناسبت شصتمین سال اشغال فلسطین، جنایات و ددمنشی‌های صهیونیسم و مقابله امت اسلامی را به تصویر می‌کشد و حامدی کارگردان و بازیگر، آیدین نظمی آهنگساز، جمال منصوری نورپرداز و فرهاد حامدی دستیار کارگردان و طراح آفیش و بروشور آن هستند.

"سیاهترین خونابه" در چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک سه جایزه اول کارگردانی، بازیگری و موسیقی را برای عوامل خود به ارمغان آورد. این نمایش به کوشش حوزه هنری استان کردستان، ساعت 19 فردا در سالن آمفی تئاتر کانون امام خمینی (ره) سنندج روی صحنه می‌رود.