به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، شورای جامعه‌شناسان مسلمان بریتانیا جایزه "دستاورد منحصر به فرد" سال 2007 را به دکتر مصطفی سیریتش مفتی بوسنی و هرزگوین به مناسبت سخنرانی او با عنوان "به سوی همبستگی اجتماعی مسلمانان اروپا" که در دانشکده مطالعات شرقی و افریقایی لندن سخنرانی کرده بود اعطا کرد.

این شورا جایزه "دستاورد منحصر به فرد" سال 2008 را به دکتر سید حسین نصر اعطا می‌کند.

همچنین شورای جامعه‌شناسان مسلمان بریتانیا جایزه "ساخت پل ارتباطی" سال 2007 را به پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اعطا کرد. این جایزه به مناسبت سخنرانی اوغلو در مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد با عنوان "مسلمانان؛ عناصر اصلی هویت اروپا" در 28 آوریل گذشته اعطا شد.

جایزه "ساخت پل ارتباطی" هر سال از سوی شورای مذکور به افرادی اختصاص می‌یابد که در اشاعه فرهنگ ارتباط، تسامح میان جوامع و تمدنهای مختلف تلاش کرده و در ساخت روابط مثبت و سازنده و تفاهم میان ملتها سهم مهمی ایفا کردند. دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و لوییس خوزه زاپارتو نخست وزیر اسپانیا از دریافت‌کنندگان این جایزه طی سالهای گذشته بوده‌اند.

جایزه " دستاورد منحصر به‌فرد" نیز با هدف تکریم از تلاشهای افرادی صورت می‌گیرد که در زمینه‌های مختلف دستاوردهایی را ارائه کرده‌اند. دکتر علی عزت بگوویچ رئیس جمهور سابق بوسنی و هرزگوین، ادوارد سعید اندیشمند فلسطینی، دکتر مارتن لینکز، دکتر زکی بدوی رهبر مسلمانان بریتانیا، فؤاد سزگین رئیس مؤسسه تاریخ و علوم اسلامی فرانکفورت نیز سالهای گذشته این جایزه را دریافت کرده بودند.