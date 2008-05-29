به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "کیلومتر 14" دوشنبه 13 خرداد ساعت 23 از شبکه اول سیما روی آنتن میرود. این فیلم با نام قبلی "کسی صدایم میزند" به کارگردانی جواد افشار و تهیهکنندگی بهادر اسدی تهیه شده و مضمون آن معناگراست.
کامبیز دیرباز، مریم کاویانی، حسین سحرخیز، اصغر نقیزاده، آتش تقیپور، فرهاد بشارتی، بهرام کمیجانی، افشین سنگچاپ، آزیتا لاچینی، علی سبحانی، سیامک اشعریون، حسن زارع، محمدرضا نصیری و ... در آن بازی میکنند.
از عوامل پروژه "کیلومتر 14" میتوان به مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، رضا درگزی طراح صحنه و لباس، پیمان حمیدی مدیر تولید، برزو نیکنژاد برنامهریز و پیام صابری دستیار کارگردان اشاره کرد. تکرار این فیلم 14 خرداد ساعت 16 پخش میشود.
نمایی از فیل تلویزیونی "آن سفر کرده"
فیلم تلویزیونی "آن سفر کرده" به کارگردانی مصطفی صفاری و تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی سهشنبه 14 خرداد ساعت 22 از شبکه اول سیما پخش میشود. این فیلم بر مبنای فیلمنامه منصور انوری به مناسبت 15 خرداد و با محور قرار دادن اتفاقات این روز تولید شده است.
فقیهه سلطانی، فرشید زارعیفرد، شهرام عبدلی، مهران احمدی و سیدجواد هاشمی بازیگران "آن سفر کرده" هستند. از دیگر عوامل این پروژه میتوان به علیرضا احمدیکیا مدیر تولید، ناصر کاووسی مدیر تصویربرداری، محمد امامی صدابردار، فرامرز بادرامپور طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم و پرنیا کاظمیپور برنامهریز و دستیار کارگردان اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "بازگشت" چهارشنبه 15 خرداد ساعت 16 از شبکه اول سیما روی آنتن میرود. این فیلم به تهیهکنندگی احمد میرعلایی و کارگردانی علی غفاری به روایت بخشهایی نادیده از تاریخ معاصر میپردازد و آتیلا پسیانی، حدیث فولادوند، رامبد شکرآبی، سمیرا سیاح، هرمز سیرتی، زهرا سعیدی، جواد شیدائیان و کامبیز دارابی در آن بازی کردهاند. جلیل فرجاد و محسن زهتاب هم نقشهایی کوتاه در فیلم دارند.
بازگشت" در سیمافیلم ساخته شده و در خلاصه داستان آن آمده: یک راز، رازی قدیمی و سر به مهر، الهام در هراس هرگز ندیدن پدر، پدر در هراس هرگز بخشیده نشدن، قصهای جا مانده از سالهای خاکستری تاریک. راهی باریک به سوی نور و حقیقت، سفری سخت و شیرین، تا آنجا که فریب رنگ میبازد و حقیقت چهره مینماید.
از دیگر عوامل فیلم میتوان به شاهد سلطانی آزاد و حمید سلیمی نویسندگان فیلمنامه، مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، مهدی بشکوفه مجری طرح، حسین کشاورزی مدیر تولید، محمد امامی صدابردار، محسن بابایی طراح گریم، فرهاد عزیزیفرد طراح صحنه و لباس، ژیلا ایپکچی تدوینگر، محمد میرزمانی آهنگساز و کامبیز دارابی دستیار کارگردان اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "لالایی برای بیداری" چهارشنبه 15 خرداد ساعت 22 از شبکه اول پخش میشود. این فیلم به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی بهادر اسدی تهیه شده است. فیلمنامه را آرش قادری بر اساس طرح قاسم انصاری نوشته و داستان درباره زنی دچار مرگ مغزی است که پزشکان میخواهند اعضاء بدن او را اهدا کنند.
عبدالرضا اکبری، چکامه چمنماه، نسرین مقانلو، مریم کاویانی، نیما رئیسی، پوراندخت مهیمن و محمد بزرگمهر از دیگر بازیگران این پروژه به تصویربرداری امیر معقولی هستند. تکرار فیلم "لالایی برای بیداری" پنجشنبه 16 خرداد ساعت 16 پخش میشود.
فیلم تلویزیونی "سکوت خدا" پنجشنبه 16 خرداد ساعت 22 از شبکه اول روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی راما قویدل و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان ساخته شده است. فیلمنامه "سکوت خدا" را علیرضا جوان و عباس نعمتی نوشته و پروانه معصومی، نیما رئیسی، امیر آقایی، مهسا کرامتی، فرید قبادیانی و بهناز جعفری در آن نقشآفرینی کردهاند.
نمایی از فیلم تلویزیونی "بازگشت"
داستان این فیلم درباره زنی سالخورده است که به یک بیماری ناشناخته مبتلا شده است. او برای مراقبت از خود پرستاری استخدام میکند و با حضور این پرستار با واقعیاتی تازه رو به رو میشود. دانیال کاشانچی مدیر تولید پروژه است و حمیدرضا رحیمزاده به عنوان مدیر تصویربرداری با آن همکاری کرده است. تکرار این فیلم 17 خرداد ساعت 16 پخش میشود.
فیلم "اگر باران ببارد" جمعه 17 خرداد ساعت 22 از شبکه اول پخش میشود. این فیلم به کارگردانی روحاله حجازی و تهیهکنندگی سیدمحسن طباطباییپور تهیه شده و درباره زندگی زنی جوان است که با وجود مخالفتهای خانواده با یک جانباز قطع نخاع ازدواج میکند.
مهراوه شریفینیا، آهو خردمند، هومن سیدی، فریبرز سمندرپور در "اگر باران ببارد" نقشآفرینی کردهاند و از دیگر عوامل این پروژه میتوان به داود مهری مدیر تولید، مسعود فیروزه دستیار تولید، مجید اسماعیلی دستیار کارگردان و برنامهریز، هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و احسان پورقربان طراح صحنه و لباس اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "ثانیهشمار" شنبه 18 خرداد ساعت 16 از شبکه اول روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی تهیه شده و مضمون آن اجتماعی و دفاع مقدس است. نگار فروزنده، حمیرا ریاضی، علی دهکردی، افسر اسدی، سیاوش تهمورث، حسن اسدی، کیانوش گرامی و ... در "ثانیهشمار" بازی میکنند.
این فیلم روایتگر زنی به نام ثریاست که در تلاش برای یافتن قلب پیوندی برای شوهرش متوسل به امامزاده میشود. عوامل پروژه "ثانیهشمار" عبارتند از هاشم گرامی تصویربردار، سعید نعمتالله نویسنده، حسین صالحیان گریم، مهدی قوچانی طراح صحنه و لباس، محمد اسکندری مدیر تولید، مجتبی برهانیزاده صدابردار، امیررضا مکین منشی صحنه و شهره فهیمی دستیار کارگردان. تکرار فیلم تلویزیونی "آن سفر کرده" هم 18 خرداد ساعت 22 از شبکه اول پخش میشود.
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