تشکیل کمیته عربی برای جمع آوری اسناد علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار چاپ بیروت،"ممدوح مرعی" وزیر دادگستری مصر در پایان سی و نهمین دوره نشست دفتر اجرایی وزیران دادگستری کشورهای عربی که در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد، گفت : دراین دوره از نشست، قرار شد تا کمیته ای با هدف جمع آوری اسناد و مدارکی درباره جنایتهای جنگی و آدمکشی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی تشکیل شود.

به گفته وی،"علی خشانه " وزیر دادگستری دولت انتصابی ابومازن ریاست این کمیته را برعهده دارد. درعین حال این کمیته اعضایی دیگر از جمله کارشناسان حقوقی را دربردارد.

خشانه نیز خاطرنشان کرد: این کمیته که 5 عضو دارد، به جمع آوری جنایتهای کشتار جمعی اسرائیل خواهد پرداخت.

وی در ادامه تصریح کرد: مقابله با اسرائیل فقط مقابله سیاسی نیست، بلکه مقابله قانونی نیز هست و مستند کردن و جمع آوری اسناد و مدارک در این زمینه امری مهم به شمار می رود.