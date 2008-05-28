۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

تشکیل کمیته عربی برای جمع آوری اسناد علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی

وزیران دادگستری کشورهای عربی در پایان نشست اخیر خود در قاهره تصمیم به تشکیل کمیته ای عربی برای جمع آوری اسناد علیه جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار چاپ بیروت،"ممدوح مرعی" وزیر دادگستری مصر در پایان سی و نهمین دوره نشست دفتر اجرایی وزیران دادگستری کشورهای عربی که در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد، گفت : دراین دوره از نشست، قرار شد تا کمیته ای با هدف جمع آوری اسناد و مدارکی درباره جنایتهای جنگی و آدمکشی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی تشکیل شود.

به گفته وی،"علی خشانه " وزیر دادگستری دولت انتصابی ابومازن ریاست این کمیته را برعهده دارد. درعین حال این کمیته اعضایی دیگر از جمله کارشناسان حقوقی را دربردارد.

خشانه نیز خاطرنشان کرد: این کمیته که 5 عضو دارد، به جمع آوری جنایتهای کشتار جمعی اسرائیل خواهد پرداخت.

وی در ادامه تصریح کرد: مقابله با اسرائیل فقط مقابله سیاسی نیست، بلکه مقابله قانونی نیز هست و مستند کردن و جمع آوری اسناد و مدارک در این زمینه امری مهم به شمار می رود.

