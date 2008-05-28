به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، این دوره از مسابقات صبح امروز در محل مرکز آموزش استثنائی بهاران آغاز شد که دانش آموزان در قسمت ردیابی، پیمودن دیوارها و پیداکردن اشیاء گمشده، مهارتهای عبور از معابر شلوغ، استفاده از سرنخ ها به رقابت می پردازند.

کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دامغان در حاشیه برگزاری این دوره از مسابقات به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از مسابقات 19 نفر از دانش آموزان روشندل از استان سمنان حضور دارند.

نصرت الله ایمانیان افزود: این مسابقات به مدت دو روز برگزار می شود و برترین های این دوره مسابقات به مرحله کشوری راه می یابند.