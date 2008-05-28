سنت شکنی لاریجانی / آغاز روزه سکوت حداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اولین جلسه علنی مجلس هشتم ساعت 8 صبح امروز در حالی آغاز شد که هیچ خبرنگاری به مجلس نرسیده بود.

* روز گذشته در مراسم افتتاحیه مجلس هشتم حمید رضا حاجی بابایی عضو با سابقه هیئت رئیسه مجلس هفتم به نمایندگان اعلام کرد جلسه علنی فردا ساعت 10 آغاز خواهد شد و ساعت 8 تا 10 صبح نمایندگان در شعب حاضر شوند. بنا به همین گفته حاجی بابایی خبرنگاران ساعت آغاز جلسه را 10 صبح قرار دادند و از موکول شدن آن به ساعت 8 زمانی خبردار شدند که اداره اخبار مجلس ساعت 8 صبح با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری ها تماس گرفته و تغییر ساعت آغاز جلسه علنی را اطلاع داد. البته این گفته حاجی بابایی تذکر امیدوار رضایی در جلسه امروز را در پی داشت که رئیس هیئت رئیسه سنی آن را وارد دانست.

*جلسه امروز در ساعت 8:20 با 210 نماینده رسمیت یافت و با نطق کوتاه محمد تقی رهبر منتخب اصفهان رئیس هیئت رئیسه سنی آغاز شد.

*انتخاب هیئت رئیسه موقت مجلس هشتم و مراسم سوگند اعضا دستور کار جلسه امروز بود.

*محمد تقی رهبر رئیس هیئت رئیسه سنی در جلسه امروز از افرادی که روز گذشته در مجلس حاضر نبودند دعوت کرد تا پشت تریبون قرار گرفته و مراسم تحلیف را به جای آورند تنها نماینده ای که در پشت تریبون قرار گرفت و سوگند یاد کرد سلمان خدادادی نماینده ملکان بود.

*پس از رای گیری برای تعیین اعضای هیئت رئیسه موقت مجلس زمانی که لاریجانی تنها کاندیدای ریاست به عنوان رئیس موقت مجلس هشتم معرفی شد تعدادی از نمایندگان با حضور در کنار لاریجانی و دست دادن با وی این انتخاب را به وی تبریک گفتند. احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز با حضور در کنار لاریجانی با وی روبوسی کرد و به وی تبریک گفت.

*نکته جالب توجه این بود که با توجه به انتخاب اعضای هئیت رئیسه در فراکسیون اکثریت، امروز برای انتخاب هیئت رئیسه هیچ رقابتی وجود نداشت و تمام کسانی که برای سمت های مختلف هیئت رئیسه کاندیدا شده بودند در همان سمت ها رای آوردند.

*لاریجانی بر عکس دوره ریاست حداد عادل در مجلس هفتم که پس از اتمام جلسه از درب ورود و خروج هیئت رئیسه خارج می شد از درب ورودی نمایندگان و همراه با آنان خارج شد و به سئوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.

*اولین نطق لاریجانی با ادبیات خاص خود برای خبرنگاران پارلمانی کمی درد سر ساز شد. واژه های به کار گرفت شده توسط لاریجانی باعث شد خبرنگاران در تنظیم خبر خود مدام معنی تعابیر به کار گرفته شده را از یکدیگر جویا شوند حتی درنگارش چند کلمه از یکدیگر کمک گرفتند و برخی به شوخی گفتند از این پس باید فرهنگ لغت هم همراه بیاوریم.

*مجلس هشتم در حال حاضر 287 نماینده دارد که امروز از این تعداد 264 نفر در مجلس بودند این تعداد روی تابلوهای نمایشگر نصب شده در صحن بلکه از تعداد رای دهندگان برای انتخاب هیئت رئیسه مشخص شد.

*حدادعادل که مانند دیگر نمایندگان یکی از صندلی های صحن را به خود اختصاص داده بود پس از پایان جلسه هم آهسته در حال قدم زدن و دور شدن از صحن پارلمان بود که لاریجانی از پارلمان خارج شد و در جمع خبرنگاران قرار گرفت در این میان تعداد کمی از خبرنگاران حداد را دیدند و وی قبل از آنکه برود به خبرنگاران گفت من با شما روزهای خوبی داشتم و مصاحبه آخر روز بهتری بود.

*حداد در برابر خواست خبرنگاران که قصد داشتند در موضوعاتی با او مصاحبه کند چند بار دست خود را به دهان نزدیک کرد و نشان داد که قصد دارد سخن نگوید . حداد عادل در آخرین مصاحبه خبری خود با خبرنگاران وقتی از او پرسیده شد چه برنامه ای برای آینده کاری خود در مجلس دارید گفته بود می خواهد برای مدتی روزه سکوت اختیار کند و کمتر سخن بگوید.