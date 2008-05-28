علی کردی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای بالابردن سطح آگاهی مردم در زمینه مقابله با آتش سوزی در سال جاری دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آموزش شهروندان طی چند سال اخیر نیز توسط این سازمان انجام شده است، گفت: با توجه به بودجه ای که شهرداری در سال جاری به آموزش شهروندان اختصاص داده است، آموزش آتش نشانی امسال نیز ادامه خواهد یافت.

کردی خاطر نشان کرد: با آموزش می توان سطح اطلاعات و آگاهی مردم را در خصوص پیشگیری و مقابله با آتش سوزی افزایش داد و آمار حوادث را به حداقل رساند.

وی گفت: شهروندان هر محله می توانند با مراجعه به شهردار محله خود و دفتر همیاری و مشارکت های مردمی در خصوص شرکت در کلاسهای آتش نشانی نام نویسی و ثبت نام کنند.

