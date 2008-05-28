65 هزار مترمکعب آب شرب در روستاهای خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی ظهر امروز در جمع کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی اظهار داشت: طی دو ماه گذشته آبرسانی به 487 روستا بالغ بر شش هزار سرویس آب شرب حمل شده است.

وی اعتبار هزینه شده در این خصوص را بالغ بر 981هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به خشکسالیهای پیاپی و افت منابع آبی، شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان مطالعه و اجرای 44 مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی را در دستور کار قرارداده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به اعتبارات ویژه ای که پیرو سفر دوم ریاست جمهوری به استان و اعتبارات دفتر مناطق محروم که به این شرکت اختصاص داده شده، بتوانیم مشکل کم آبی عمده روستاهای بالای 100 خانوار را تا پایان سال 87 برطرف کنیم.

بسکابادی آبرسانی به روستاهای متاثر از خشکسالی را در کوتاه مدت به وسیله تانکر سیار آب شرب اعلام کرد و خواستار صرفه جویی و مصرف درست آب توسط مشترکین روستایی استان شد.