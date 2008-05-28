به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا مشفقیان ظهر امروز در شورای اداری شهرستان شیراز افزود: با توجه به وضعیت نامناسب مناطق جنوبی کشور نظیر خوزستان و... در بحث تولید برق، استان فارس موظف به تامین کمبودهای برق این مناطق نیز بوده که خاموشی های اخیر فارس نیز به دلیل تامین بار برق مورد نیاز مناطق مذکور است.

وی تصریح کرد: قرار بود در سطح کشور چهار هزار مگاوات نیروگاه حرارتی ایجاد شود که از این میزان حدود یک هزار و800 مگاوات مربوط به منطقه فارس است که البته به لحاظ محدودیت های موجود این امر در منطقه فارس محقق نشد.

مدیرعامل برق منطقه ای فارس تصریح کرد: از سال گذشته نیروگاه شیراز به علت صدای زیاد و مزاحمت برای مردم از مدار خارج شد اما باید دانست که این نیروگاه 40 مگاوات از برق مشترکان ما را تامین می کرد که در این خصوص از مسئولان درخواست می کنیم نسبت به ورود این نیروگاه به مدار، مجوزهای لازم را صادر کنند.

مشفقیان تصریح کرد: در صورت ورود این نیروگاه به مدار، وضعیت برق استان تا 40 درصد بهبود خواهد یافت.

وی گفت: برخی از خیابانهای شیراز به دلیل وجود بیمارستانها و مراکز درمانی با نظر شورای تامین شهرستان از خاموشی معاف هستند و به همین دلیل نمی توانیم نسبت به قطع برق مردم ساکن آن مناطق نیز وارد عمل شویم از این رو بیمارستانها می توانند با راه اندازی مولدهای ویژه برای خود، اداره برق را در توزیع خاموشی در تمام شهرستان یاری دهند.

در ادامه جلسه مدیر سازمان آب شیراز نیز یادآور شد: در صورت رعایت الگوی مصرف در شیراز جیره بندی آب نخواهیم داشت.

محسن اردکانی تصریح کرد: با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت تعرفه آب ادارات دولتی بر اساس قیمت تمام شده اخذ می شود یعنی از نرخ 700 ریال به دو هزار و 400 ریال افزایش خواهد یافت اما برای مشترکین خانگی این افزایش تعرفه ها را نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه نرخ تعرفه آب خانگی از سال 83 تاکنون تغییری نکرده است افزود: در صورت رعایت الگوی مصرف و سرانه، تغییراتی در اخذ قیمتی بیش از میزان تعرفه سال 83 ایجاد نمی شود اما اگر هر مصرف کننده آب را از الگوی مصرف بیشتر استفاده کند میزان تعرفه ها تصاعدی محسوب می شود و در خصوص کسانی که مصرف بی رویه داشته باشد محدودیت های بیشتری ایجاد می شود.

به گفته این مسئول، سرانه مصرف هر شهروند 25مترمکعب یا 25هزار لیتر است.

اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج موفقیت آمیز فاضلاب برای ایجاد منابع آبی پایدار گفت: با راه اندازی فاضلاب 700 لیتر بر ثانیه از فاضلاب پساب مورد تایید دانشگاه شیراز و محیط زیست به دست می آید که برای بخش کشاورزی قابل استفاده بوده و منابع آبی پایداری نیز اطلاق می شود.

مدیر آب شهرستان شیراز یادآور شد: امسال اعتبارات اجرایی خوبی در بحث اجرای فاضلاب داریم که حدود 50 میلیارد تومان برآورد می شود که باید با احتساب برخی از کم کاریها تا پایان سال 500 کیلومتر از فاضلاب را اجرا کنیم.