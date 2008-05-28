مورینیو جایگزین مانچینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مانچینی پس از جلسه ای که امروز با ماسیمو موراتی، مالک اینتر، داشت از این تیم جدا شد. باشگاه اینتر میلان هنوز رسما اظهار نظری را از مانچینی و موراتی منتشر نکرده اما روزنامه های ایتالیایی نوشته اند که این جلسه، پایانی بود بر حضور مانچو در اینتر.

روزنامه گاتزتادلو اسپورت، پرشمارگان ترین روزنامه ورزشی ایتالیا، نوشت: "مانچینی - اینتر؛ تمام".

جیورجیو دی جیورجیس، مدیر برنامه های مانچینی، گفت: فکر نمی کنم که این ارتباط بدین سان پایان پذیرد. روبرتو خیلی متاسف است. کار او در اینتر هنوز تمام نشده است. او قهرمانی های بیشتری در فوتبال ایتالیا می خواهد و شاید لیگ قهرمانان. اکنون مورینیو وارد شده و قصد دارد موفقیت های چند سال اخیر مانچینی را تکرار کند.

مانچینی موفق ترین مربی اینتر طی 40 سال گذشته بوده است. او سه بار به همراه اینتر به عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا رسید.

اینتر در ماه مارس در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول شکست خورد و مانچینی گفت در پایان فصل از این تیم جدا می شود اگرچه چند روز بعد نظرش عوض شد.