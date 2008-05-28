مشکلات زندانیان زیر دو سال محکومیت حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،،‌علی شمس ظهر امروز در مراسم افتتاح بند مشاوره زندانهای خراسان جنوبی، روشهای مشاوره در زندانها را برای احیای مددجویان به ویژه در ترک اعتیاد بی مانند دانست و افزود: خراسان جنوبی با افتتاح این بند جزء پنج استان برتر در این زمینه است.

وی با تاکید بر موفقیتهای بی مانند بندهای مشاوره در کشور اظهار داشت: روشهای به کار گرفته توسط مشاورین ما یک اتفاق بزرگ درمانی در سطح کشور بوده که روش مشابه ای در دنیا ندارد.

معاون سلامت،‌ اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور خاطرنشان کرد: در بند مشاوره زندانهای خراسان جنوبی ٥٠ تن از زندانیانی که دارای بیشترین میزان پرخاشگری و مصرف مواد بوده اند، تنها با روشهای روانشناختی، مصرف مواد را کنار گذاشته آماده بازگشت به جامعه شده اند.

شمس در پایان تسریع در رسیدگی به زندانیان بلاتکلیف این استان را از مهمترین برنامه های خود در سفر به خراسان جنوبی اعلام کرد.