سند توانبخشی و توسعه فعالیت جوانان کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد صادق اکبری قبل از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه‌ رئیس سازمان ملی جوانان استان قم از ایجاد مرکز مطالعات دینی این سازمان در قم خبر داد و افزود: امیدواریم این مرکز بتواند پل ارتباطی مستقیم جهت استفاده از نظرات اندیشمندان حوزوی باشد.



وی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از موازی‌کاری گفت: با توجه به نگاه دقیق دولت به جوانان باید فعالیتهای جوانان با تلاش و برنامه‌ ریزی سازمان ملی جوانان جهت‌دهی لازم را داشته باشد.



مدیرکل حوزه ریاست سازمان ملی جوانان همچنین از راه‌ اندازی 10 مرکز تخصصی مطالعات جوانان در دانشگاهها خبر داد و افزود: همچنین سند توان‌بخشی و توسعه فعالیتهای جوانان تدوین شده است.



وی ادامه داد: این سند دارای 14 برنامه است که شش برنامه آن به تصویب رسیده و هفت برنامه دیگر در نوبت تصویب قرار دارد.



در ادامه این مراسم معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در سخنانی اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی باید هدف نهایی همه برنامه‌ها تقویت هویت دینی و حفظ ارزشهای اسلامی باشد.



احمد حاجی‌زاده با اشاره به اینکه تهاجم و شبیخون فرهنگی هویت ایرانی ما را هدف قرار داده است، گفت: سازمان ملی جوانان محل مناسبی برای مقابله با شبیخون فرهنگی است.



وی در پایان بر تبدیل نشدن تشکل‌های جوانان به محل اعمال اندیشه سیاسی تاکید کرد.



در این مراسم عباس جوهری به عنوان رئیس سازمان ملی جوانان قم معرفی و از تلاشهای مجدالدین معلمی تقدیر شد.