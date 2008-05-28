به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کتاب ارج نامه صادق کیا در راستای پاسداشت بزرگان عرصه فرهنگ و ادب ایران به زودی عرضه می شود.

ارج‌نامه محمدصادق ‌کیا سومین اثر از یک مجموعه 20 جلدی است که هر کدام موضوع مستقلی را دارا هستند. این مرکز پیش از این ارج نامه های ملک الشعرا بهار و حبیب یغمایی را منتشر کرده است.

شهروز نباتی مدیر روابط عمومی این مرکز با اشاره به اینکه مؤلف این ارج نامه، عسکر بهرامی است گفت: مجموعه حاضر به بررسی آثار و اندیشه‌ها و فعالیتهای پژوهشی صادق کیا به ویژه در زمینه تصحیح و چاپ متون، پرداخته است.

محمد صادق کیا استاد زبان و ادبیات پهلوی دانشگاه تهران از چهره‌های برجسته فرهنگی ایران در سال 1299 ش. در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و عالی در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، موفق به دریافت درجه دکتری شد و در همان دانشگاه تدریس زبان و ادبیات پهلوی را آغاز کرد.

کیا در کنار تدریس در دانشگاه، ده ها کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلفی نظیر زبانهای باستانی، ادبیات فارسی و گویشها و فرهنگ عامه تألیف کرد و در مقام مدیر اجرایی، جریانهای فرهنگی بسیاری را پایه‌گذاری و هدایت کرد.

وی در تحقیق لهجه ها (گویشها) مقالاتی نوشته و چندین متن معتبر پارسی را تصحیح و به طبع رسانده است. «معیار جمالی (قسمت فرهنگ)»، «نصاب طبری»، «کتاب قلب در عربی» و «گویش آشتیان» از تألیفات وی در رشته زبان شناسی به شمار می رود. او در سال 1380 شمسی درگذشت.