اشغالگران عراق آتش بيار معركه شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ كربلايي تاكيد كرد كه ما خواستار حفظ امنيت و آرامش هستيم و اميدواريم اين مشكل از راه هاي مسالمت آميز حل و فصل شود.

وي از واكنش تند نظاميان ائتلاف نسبت به طرفداران مقتدي صدر انتقاد كرد و گفت آنها مي توانستند از راه گفتگو اين مشكل را حل كنند.

نماينده آيت الله سيستاني تاكيد كرد: اوضاع به حدي نبود كه بدون دليل و سبب خاصي تيراندازي صورت گيرد.

توني بلر نخست وزير انگليس مقتدي صدر را يك افراطي متعصب خوانده و تاكيد كرده است هيچ جائي براي شبه نظاميان مسلح در عراق وجود ندارد .

در حالي كه نظاميان آمريكايي براي بازداشت مقتدي صدر به موجب حكم بازداشت وي تلاش مي كنند كارشناسان و تحليلگران آمريكايي نسبت به تبعات اجراي اين تصميم به آمريكايي ها هشدار دادند.

برخي روزنامه ها و تحليلگران آمريكايي نيز سياست آمريكايي ها در برخورد با طرفداران مقتدي صدر را اشتباه توصيف كردند و يك تحليلگر آمريكايي هم آن را عمدي توصيف كرد.

آخرين خبرها از حملات نظاميان آمريكايي به شهر فلوجه عراق از كشته شدن 52 عراقي و زخمي شدن 100 تن ديگر حكايت مي كند.

جنگنده هاي آمريكايي امروز مناطقي از شهر فلوجه را بمباران كردند.

در درگيري هاي خونين دو روز گذشته ميان نظاميان اشغالگر با طرفداران مقتدي صدر نيز دستكم 105 عراقي كشته و 500تن ديگر زخمي شدند.