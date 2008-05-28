همایش شیوه های روزآمد در قرآن و عترت در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ظهر چهارشنبه در سخنانی در این همایش با اشاره به آیات قرآن کریم، قرآن و عترت را دو حجت خداوند برای جوامع بشری دانست.

امام جمعه شهرستان قائمشهر اظهار داشت: عقل راهنمای انسان برای شناسایی حقیقت هستی در حد ممکن است و حجت الهی برای چگونه زیستن و قرآن و عترت در برابر عقل مکمل یکدیگرند و برای شکوفایی عقل باید از قرآن و عترت بهره گیریم.

وی افزود: گشودن معارف و گنجینه قرآن در درجه اول توسط رسول اکرم (ص ) و پس از آن نیز به دست اهل بیت(ع) صورت می پذیرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، تمسک جستن به قرآن و عترت را عامل رهایی از گمراهی دانست و افزود: قرآن و عترت مکمل یکدیگر و هر دو مکمل عقل هستند و قرآن منهای عترت، قرآن مهجور و غیر حاکم است.

علی معلمی در ادامه بر تاثیر پذیری از قرآن تاکید کرد و گفت: باید قرآن را سرلوحه بزرگ زندگی خود قرار دهیم و با معیارهای قرآن خود را منظم سازیم و در این راستا نیاز به تفسیر قرآن داریم و باید به مکتب اهل بیت(ع) مراجعه کنیم.

وی همچنین با بیان شواهد تاریخی، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و پیروزی حزب الله لبنان را نتیجه پیوند قرآن و عترت دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری نیز در سخنانی قرآن و عترت را شکل دهنده ابعاد ایمانی انسان و علم را زمینه فراهم نمودن توانایی دانست و گفت: این دو مولفه همراه با علم در تکامل انسان نقش اساسی دارند.

وی در ادامه بر اهمیت پیوند علم و ایمان به خصوص در میان قشر فرهیخته و دانشجویان تاکید کرد و افزود: برون داد دانشگاه کسانی هستند که آینده را تحویل می گیرند، آینده را می سازند و آنرا طراحی و اداره می کنند و ارتباط با قرآن و عترت سبب تضمین موفقییت آنها می شود.

به گفته وی، قرآن و عترت به انسان به خصوص دانشجو آرامش، انگیزه و اعتماد به نفس می دهد و مهمتر از همه کمال جویی و خودباوری در سایه قرآن و عترت تحقق می یابد.

رئیس دانشگاه آزاد ساری خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی خودباوری مارا به این حد از توسعه رسانده است و علیرغم تلاش های دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در جهت از بین بردن باورهایمان و تبدیل آن به خودباختگی، خوشبختانه با تمسک جستن ما به قرآن و عترت در این امر ناکام مانده است.

نیازآذری همچنین بر آسان سازی مفاهیم قرآن، ایجاد جاذبه های دریافت قرآن، عینی بودن الگوهای ذهنی، موضوعی کردن قرآن و ایجاد اشتیاق و ایجاد حدود برای هر آموزه دینی از جمله عدم زیاده گویی، حاشیه پردازی و ناقص گویی تاکید کرد.

در ادامه هشت مقاله برتر این همایش با عناوین " شیوه های روزآمد در اشاعه فرهنگ حجاب با تاکید بر قرآن و عترت ، جلوه هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن، جوان از دیدگاه قرآن و تمثیل یا نمادی از تصویرگرایی در قرآن، حجاب از دیدگاه قرآن و عترت، فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن و عترت، شیوه های آموزش و اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها با استناد به قرآن و عترت " معرفی و با اهدا لوح تقدیر و جوایزی از آنها تجلیل شد.