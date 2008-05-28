به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزت الله فهندژ، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در قانون برای شوراها اختیارات و وظایفی مشخص شده که تاکنون توجه و اهمیت کمتری برای اجرای آنها از سوی دستگاه ها صورت گرفته از این رو مسئولان باید برای کمک به توسعه شهری جامعه وظایف و اختیارات قانونی شورا ها را در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: اگر شوراها را به جایگاه واقعی خودشان برسانیم به طور حتم می توان در تسریع روند توسعه و عمران شهر نیز موثر واقع شد.

این عضو شورای شهر شیراز امور فرهنگی را به عنوان یکی از مسائلی دانست که در حوزه شهری به آن بهای کمتری داده شده و افزود: تاکنون عمده توجهات به جسم و کالبد امور فرهنگی سوق یافته و کمتر به روح کار پرداخته شده و شورای شهر نیز تلاش دارد در راستای اختیارات و وظایف قانونی خود فعالیت هایی را داشته باشد.

فهندژ ادامه داد: یکی از فعالیتهای فرهنگی شوراهای شهر در این راستا تشکیل مجمع مشورتی کمیسیون های شوراهای مراکز استانها در کشور بوده است.

وی تصریح کرد: این مجمع مشورتی تاکنون در شورای سوم در شهرهای تهران، اهواز و قم تشکیل شده و فردا نیز در شیراز برگزار می شود.

این عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: در جلسات این مجمع موضوعاتی نظیر فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی و... بررسی می شود.

فهندژ با بیان اینکه در این مجمع چهار کمیته امور اجتماعی، بهداشت، ورزشی و فرهنگ موضوعات مرتبط با هر بخش پیگیری می کند، افزود: توجه به گسترش مشارکتها، رفع معضلات حاشیه نشینی و... از جمله موضوعات مورد بررسی در بحث کمیته اجتماعی است.

وی گفت: در کمیته بهداشت نیز مسائلی نظیر انباشت زباله، تفکیک زباله های بیمارستانی، ارتقا فرهنگ سلامت و پاکیزگی مورد برررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

این عضو شورای شهر شیراز همچنین گفت: در کمیته ورزشی سعی می شود با همکاری تربیت بدنی شیراز نسبت به توسعه و راه اندازی سالنهای و تجهیزات ورزشی محله ها اقدامات لازم انجام شود.

فهندژ ادامه داد: طی مدت اخیر توجه به ورزشهای قهرمانی کاهش یافته و سعی می شود در کمیته ورزشی این مجمع با احیا دوباره ورزش محلات ورزش قهرمانی را افزایش داد.

به گفته این مسئول در کمیته فرهنگی این مجمع نیز لزوم اجرا منشور اخلاقی شهرداریها، طرح تکریم ارباب رجوع در این سازمان و دیگر حوزه های فرهنگی مورد توجه و توافق قرار می گیرد.