اشاعه فرهنگ نماز نیازمند همگرایی بین مراکز علمی و اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر چهاشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان در استانداری بر فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ نماز جماعت در تمامی سطوح جامعه تاکید کرد.

وی گفت: باید بر برنامه ریزی و اجرای صحیح آموزشهای دینی در دستگاه های اجرایی استان، دوایر اجرایی مازندران را در زمینه اقامه نماز جماعت فعال کرد.

شفقت خاطرنشان کرد: محتوای نماز را روحانیون و امامان جماعت باید در جامعه اجرا کنند ضمن آنکه گسترش اقامه نماز جماعت از نظر شکلی و محتوایی نیز با راهنمایی این افراد انجام باید گیرد.

دبیر ستاد اقامه نماز نیز در این جلسه از اجرای طرح پنج ساله آموزش نماز در دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: در این طرح کارمندان با گذراندن 28 ساعت کلاس آموزشی حضوری و غیر حضوری با احکام و اسرار نماز آگاه می شوند.

حجت الاسلام عباسغلی ابراهیمی با اشاره به اینکه بیش از 15 هزار نفر در سال گذشته در دستگاه های اجرایی استان مراحل آموزش احکام و نماز را گذراندند تصریح کرد: مسابقه کتاب خوانی عمومی، طرح گفتگوی اندیشه سبز برای صاحبان قلم و نویسندگان جوان، نشستهای دانش آموزی، دانشجویی و خانواده، کارگاه آموزشی الگوهای موفق و معارف از جمله موارد قابل اجرا در این طرح است.