به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تصمیم مشترک وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در خصوص قیمت پودرهای شوینده پس از حذف یارانه آنها خبر داد.

به گفته وزیر بازرگانی بر اساس تصمیمات جدید قیمت پودر دستی 500 گرمی 500 تومان و قیمت پودر ماشینی 500 گرمی 700 تومان از سوی انجمن تولید کنندگان پودرهای شوینده اعمال می شود.

وی در خصوص نظارت وزارت بازرگانی برای کنترل قیمتها گفت: قیمتها افزایش نیافته و بر اساس تصمیم اخیر، انجمن تولید کنندگان پودر شوینده بر قیمت جدید اعلام شده اعمال نظارت خواهد کرد.

وزیر بازرگانی در خصوص برنج نیز با تاکید بر اینکه توزیع و وارات آن برای تنظیم بازار از سوی بخشهای خصوصی در حال انجام است، افزود: واردات برنج در قالب 30 هزار تن صورت می گیرد.