به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس طاهریان مربی تیم ملی واترپلو کشورمان در مورد این رقابت ها گفت : سطح فنی مسابقات لیگ جهانی بسیار بالاست و تیم ها با نفرات کامل خود در این رقابت ها شرکت کرده اند. حضور در مسابقات لیگ جهانی واترپلو فرصت بسیار مناسبی برای ملی پوشان کشورمان است تا تجربه لازم برای حضور در میادین جهانی را به دست آورند.

وی در خصوص اعزام تنها 10 بازیکن به مسابقات لیگ جهانی اظهار داشت: ما 10 بازیکنی که در شرایط مطلوبی قرار داشتند را به این مسابقات اعزام کردیم و بی شک این رقابت ها یکی از سنگین ترین مسابقاتی بود که بازیکنان تیم ملی واترپلو در آن شرکت کرده اند و فشار زیادی به آنها وارد شده است اما امیدواریم با انطباق بازیکنان با شرایط مسابقات در دیدارهای برگشت بازی های روان تری از تیم ایران شاهد باشیم.

رقابت های دور برگشت لیگ جهانی واترپلو در منطقه آسیا - اقیانوسیه از روز جمعه 10 خرداد با برگزاری دو دیدار پیگیری خواهد شد. برنامه این مسابقات به شرح زیر است :

جمعه 10 خرداد

* ایران – چین، ساعت 13

شنبه 11 خرداد

* ایران – نیوزلند، 6:30

* ایران – استرالیا، ساعت 13

یکشنبه12 خرداد

* ایران - ژاپن، ساعت 13



مسابقات مقدماتی لیگ جهانی واترپلو به صورت رفت و برگشت در پنج منطقه در قاره های مختلف جهان برگزار می شود که در پایان تیم های اول و دوم هر گروه به رقابت های سوپر فینال لیگ جهانی واترپلو صعود خواهند کرد.



مسابقات نهایی سوپر فینال لیگ جهانی واترپلو طی روزهای 27 خرداد لغایت 2 تیر ماه سال جاری با شرکت 10 تیم برتر پنج گروه مقدماتی در شهر جنوا ایتالیا برگزار خواهد شد.