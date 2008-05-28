مازندران در گروه استانهای بحران زده قرار نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ ظهر چهارشنبه در ستاد خشکسالی سازمان جهاد کشاورزی این استان اظهار داشت: از میان اسامی استانهایی که اعتبارات بحران زدگی به آن اختصاص یافته است، نام مازندران حذف شده است.

وی با ابراز نگرانی از تغییر کاربری های اراضی کشاورزی استان افزود: متاسفانه تغییر کاربری های غیر مجاز در مازندران در حال افزایش است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به باورهای غلط در بخش کشاورزی در کشور افزود: واگذاری کود و سم های کشاورزی باید به بخش خصوصی احصاء شود تا مدیران دستگاهها بتوانند با آرامش خاطر به امور زیر بنایی بپردازند.