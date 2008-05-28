آموزش در حوزه صنعت و معدن ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اصغریان رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان ظهر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان گیلان در رشت ، افزود : در برخی از کشورها در حال توسعه هزینه چندانی برای آموزش نیروی انسانی برای ورد به عرصه کار و تولید صورت نمی گیرد.

وی گفت: با توجه به نیاز کشور به ارائه آموزش های تخصصی به ویژه در بخش صنعت و معدن باید در این زمینه بیشتر تلاش شود.

این مقام مسئول در صنایع ومعادن گیلان همچنین به اجرای طرح خوشه های صنعتی در استان اشاره کرد و افزود: اجرای موفق طرحهای خوشه صنعتی چای، زیتون و برنج در استان نیازمند همکاری و دقت تمامی دستگاههای مرتبط با این امر است.

اصغریان در ادامه بیان داشت: مصوبات این ستاد به شرط عدم مغایرات با قوانین کشوری لازم الاجرا بوده و در صورت مغایرت با دستورالعمل های مختلف باید از وزارتخانه مطبوع استعلام شود.

معاون امور تولید سازمان صنایع ومعادن گیلان نیز در این نشست گفت: با تلاش و پیگیری اعضای این ستاد بخش عمده ای از مصوبات جلسات پیشین از جمله تامین کود شیمیایی مورد نیاز شرکت دخانیات، ارائه مصوبات پیشنهادی دور دوم هیئت دولت به استان برای تصویب در کارگروه صنعت و معدن و نیز تلاش برای استاندارد سازی تولیدات فرآورده های بتونی استان اجرایی شده است.

علی منتظری همچنین افزود: با توجه به مشکلات احتمالی در زمینه تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی در سالجاری خواستار بررسی و رفع این مشکل شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان نیز در این جلسه گفت: حضور نمایندگان تشکل های غیردولتی در جلسات تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف با توجه به تخصصی بودن این تشکلها و نیز لزوم توجه به دیدگاههای آنان می تواند نتایج بسیار مطلوبی به دست آورد.

مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان هم در این جلسه با اشاره به سابقه تشکیل نهاد غیردولتی کارآفرینی در کشور، گفت: در جلسات مهم استانی که در خصوص مسائل مرتبط با سرمایه گذاری و کارآفرینی تصمیم گیری می شود حضور نمایندگان تشکل های غیر دولتی با توجه به تصمیم ساز بودن آنها ضروری است.

اکبر تطهیری یادآورشد: حضور تشکلهایی غیر دولتی تخصصی در برنامه های مرتبط علاوه بر کمک به رشد و شکوفایی، موجب موفقیت سازمانهای دولتی در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد بود.