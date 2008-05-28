به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگر در میزگرد اقتصادی "بدون حاشیه" گفت: در کشور ما آب، ارزش اقتصادی ندارد؛ ایران حدود 92 درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود که متوسط مصرف آن دردنیا 70 درصد است؛ این درحالی است که دربخش صنعت حدود 2درصد مصرف داریم که این مقدار در دنیا 22 درصد بوده و به نوعی مصرف آب شرب نیز در ایران 6 درصد بوده که در دنیا این مقدار حدود 6درصد تا 8 درصد است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: پیش بینی شده که سهم بخش کشاورزی تا سال 1400 باید حدود 15درصد کاهش پیدا کند و به 80 درصد برسد و سهم بخش صنعت و آب شرب را به حدود 10 درصد برسانیم؛ اما با این وجود، بازهم از میانگین دنیا عقب تر هستیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه مصرف بسیار زیاد آب در بخش کشاورزی از لحاظ راندمان و بهره وری به صورت بهینه و اقتصادی نیست.

به گفته زرگر، با توجه به تعرفه های آبی کشور می توان گفت که آب در ایران ارزش اقتصادی ندارد؛ به این معنا که یک متر مکعب آب شرب 500 تومان تمام می شود؛ در حالی که یک شهروند درازای این مقدار آب 80 تومان پرداخت می کند؛ از سوی دیگر، یک متر مکعب آب کشاورزی حدود 70 تومان تمام می شود، اما از کشاورز مبلغی در حدود 3 تا 4 تومان اخذ می گردد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در بخش کشاورزی، آب با قیمت واقعی محاسبه شود دیگر قیمت خرید و فروش محصول ارقام فعلی نخواهد بود.بر این اساس، سیاستهای موجود به نحوی است که احتمالا منطقی هم پشت آنها وجود دارد. اما به هرحال می توان گفت که آب ارزش واقعی خود را نه در قیمت گذاری و نه در سیستم اقتصادی ندارد.

زرگر گفت: باید ارزش اقتصادی آب و قیمت آب را از هم جدا کرد؛ در این صورت بسیاری از مصارفی که می توانست در بخش آب اتفاق بیفتد به دلیل عدم دارابودن ارزش اقتصادی آب رخ نمی دهد.

معاون وزیر نیرو با ذکر اولویت بندی مصرف آب تصریح کرد:‌ اولویت بندی هایی در مصرف آب لحاظ شده که براساس آنها آب شرب در اولویت اول قرار گرفته است و همچنین اولویت اول، تامین آب تا پایان شهریور سال آینده خواهد بود.

به گفته زرگر، اگر مردم فهیم ایران تنها 10درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند، مشکلاتی نظیر قطع آب را در هیچ شهری شاهد نخواهیم بود؛ اما با این اوصاف، شاید نتوان 100 درصد تامین آب را شاهد بود.

در ادامه، صفایی کارشناس کشاورزی نیز با مهم خواندن شبکه های آبی سدها گفت: اگر چه صنعت سد سازی یکی از افتخارات نظام به شمار می رود و از رشد خوبی طی سالهای اخیر برخوردار بوده؛ اما شبکه های آبرسانی ایجاد شده در پشت سدها، حدود 25 درصد ظرفیت است.

وی ادامه داد: این امر به این معنا است که اگر ما به اندازه 5/3 میلیون هکتار زمین بالقوه برای کشت داشته باشیم، با این وضعیت شبکه های آبرسانی تنها می توان 700 هزار هکتار زمین را سیراب کرد. به هرحال می توان گفت با این وضعیت، عملا مخازن بزرگی که در پشت سدها وجود دارد زمینه تبخیر و تعرق بیش از پیش را فراهم کرده؛ ضمن اینکه طبیعت پایین دست را نیز بهم زده است.

صفایی گفت: تعادل ایجاد کردن بین ساخت سد و شبکه های انتقال آب و نیز شبکه های داخل مزرعه امری بسیار مهم بوده که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.