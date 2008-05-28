احداث نخستین سیلوی ذخیره غلات آذربایجان غربی در میاندوآب

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، بخشدار مرحمت آباد این شهرستان بعد از ظهر امروز در جریان بازدید جمعی از مسئولان محلی از روند اجرای این طرح اظهار داشت: این سیلو در 25 هزار متر مربع مساحت با چهار کندوی ذخیره غلات ساخته می شود.

علی محرابی ادامه داد: هم اکنون 40 درصد کارهای اجرایی این طرح پایان یافته است.

وی افزود: برای ساخت این سیلو تاکنون هفت میلیارد ریال آورده شخصی هزینه شده و 20 میلیاد ریال دیگر تسهیلات بانکی نیز برای ساخت آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه که با اختصاص این میزان اعتبار، این طرح در سه ماه آینده به پایان خواهد رسید بیان داشت: با بهره برداری از این طرح برای 20 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر دیگر غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.