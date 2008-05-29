خلق نقطه کوانتومی با هدف ساخت رایانه های کوانتومی

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نقاط نه تنها می توانند با استفاده از فناوری لیزر مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرند بلکه انرژی آنها نیز قابل تغییر است.

با استفاده از این فناوری نوین و فراهم آوردن امکانی فوق العاده برای کنترل و نظارت نقاط کوانتومی بر نقاط مشابه فوقانی خود ، دانشمندان گام بلند و تاریخی به سوی طراحی و ساخت رایانه های کوانتومی برداشته اند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، در این پروژه محققان گروه فوتونیک کوانتوم در زوریخ سوئیس کریستال آرسناید (arsenide) گالیوم را خلق کردند که گفته می شود یکی از گامهای اساسی برای طراحی و ساخت رایانه های کوانتومی محسوب می شود.

محققان این پروژه توانسته اند این نقاط کوانتومی را با استفاده از تک الکترونها پر کنند. آنها همچنین توانستند با استفاده از لیزر به دستکاری آنها پرداخته و ویژگیهایشان را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهند.

در این پروژه محققان همچنین توانستند تشخیص دهند که چه تعداد الکترون در یکی از نقاط کوانتومی سیستم نیمه رسانا وجود دارد.

این فناوری نوین راه را برای ساخت رایانه های کوانتومی باز کرده است.