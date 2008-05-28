به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی اکبر عصارنیا با اشاره به برگزاری جلسات کارگروهی شورای هماهنگی تشکل های سراسری گفت: طرح آشنایی جوانان با دستاوردهای سی ساله نظام در این کارگروه ها بررسی و در دستور جلسه آتی شورا خواهد بود. علاوه بر این برگزاری همایش روز جوان با حضور جوانان فعال کشور از دیگر دستورات این جلسه است.

وی به طرح مشترک 10 عضو شورای هماهنگی تشکل های سراسری برای حمایت از فعالیت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و در راستای بزرگداشت سی امین سال انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این شورا درباره برنامه های مرتبط با گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) با حجم بالایی از طرح ها، پیشنهادات و برنامه های متنوع تشکل ها روبه رو خواهد شد از این رو سومین دوره اجلاس حکمت با موضوع جریان شناسی انقلاب برگزار خواهد شد.

دکتر عصارنیا با پیش بینی حضور سه هزار جوان برتر در سومین دوره اجلاس حکمت، افزود: این اقدام با توجه به وظیفه قانونی سازمان در ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد. علاوه بر این سازمان ملی جوانان در سال جاری، دستاوردهای فکری 100 مؤسسه فرهنگی و هنری در موضوعات مختلف مرتبط با جوانان را شناسایی و معرفی خواهد کرد. همچنین معاونت فرهنگی، اجتماعی سازمان از انتشار و توزیع گلچینی از این دستاوردها برای فعالان فرهنگی حمایت خواهد کرد.