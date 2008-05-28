یک میلیارد تومان برای جبران خسارت کارخانه حادثه دیده شازند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد ابراهیم امین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از تکمیل بررسی ها 5/1 میلیارد تومان تا سقف بیمه نامه پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه همواره خطراتی صنایع را تهدید می کند، پوشش بیمه ای را راهی برای جبران خسارتها دانست و افزود: کارشناسان بیمه در اولین ساعات وقوع حادثه به منظور بررسی میزان خسارت در کوتاه ‌ترین زمان ممکن در محل حاضر و به بررسی میزان خسارت پرداختند.

امین، میزان خسارات وارد شده را قابل توجه ارزیابی کرد و بیان داشت: در صورتی که این شرکت از پوشش کامل بیمه ای برخوردار بود، تمام خسارت وارده از سوی بیمه به آنان پرداخت می شد.

عصر یکشنبه شرکت کیمیاگستر تولید کننده مواد شیمیایی طعمه آتش و انفجار شد که منجر به تخریب 100 درصد کارخانه شد و به کارخانه روبرویی و تعدادی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهید بابایی شازند خسارت وارد شد.

در این حادثه، تاکنون 26 نفر کشته و بیش از 30 نفر سوخته و تعدادی مفقود شدند.