  1. استانها
  2. مرکزی
۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

یک میلیارد تومان برای جبران خسارت کارخانه حادثه دیده شازند پرداخت شد

یک میلیارد تومان برای جبران خسارت کارخانه حادثه دیده شازند پرداخت شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بیمه البرز گفت: این بیمه به صورت علی الحساب یک میلیارد تومان برای جبران خسارات وارد شده به کارخانه شرکت کیما گستران شازند پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد ابراهیم امین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از تکمیل بررسی ها 5/1 میلیارد تومان تا سقف بیمه نامه پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه همواره خطراتی صنایع را تهدید می کند، پوشش بیمه ای را راهی برای جبران خسارتها دانست و افزود: کارشناسان بیمه در اولین ساعات وقوع حادثه به منظور بررسی میزان خسارت در کوتاه ‌ترین زمان ممکن در محل حاضر و به بررسی میزان خسارت پرداختند.

امین، میزان خسارات وارد شده را قابل توجه ارزیابی کرد و بیان داشت: در صورتی که این شرکت از پوشش کامل بیمه ای برخوردار بود، تمام خسارت وارده از سوی بیمه به آنان پرداخت می شد.

عصر یکشنبه شرکت کیمیاگستر تولید کننده مواد شیمیایی طعمه آتش و انفجار شد که منجر به تخریب 100 درصد کارخانه شد و به کارخانه روبرویی و تعدادی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهید بابایی شازند خسارت وارد شد.

در این حادثه، تاکنون 26 نفر کشته و بیش از 30 نفر سوخته و تعدادی مفقود شدند.

کد مطلب 691599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها