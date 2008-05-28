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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

حبیب کاشانی:

روند مذاکره با قطبی مثبت نیست

روند مذاکره با قطبی مثبت نیست

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد که تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن قطبی برای ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس به کار بسته و امیدوار است مذاکرات با وی نتیجه مثبتی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در خصوص نشست صبح امروز خود با قطبی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: برخلاف فضای دوستانه و مثبتی که در مذاکرات با قطبی وجود دارد، روند این مذاکرات مثبت نیست چرا که وی به دلیل خستگی مفرط و شرایط خانوادگی‎ اش تردید دارد که بتواند حضور موفقی در پرسپولیس داشته باشد.

وی افزود: قطبی خواسته هایی نیز دارد که مشکل خاصی برای بر آورده کردن آنها وجود ندارد اما بحثی که وی در مورد خستگی از کار و شرایط خانوادگی اش مطرح می‎کنند، مانع از این شد که این نشست به نتیجه نهایی ختم شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: عصر امروز نشست دیگری با قطبی در دفتر آقای سعیدلو داریم و با ادامه مذاکرات، امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوب رسیده و شاهد تداوم همکاری این مربی خوب با باشگاه پرسپولیس باشیم.

کد مطلب 691614

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