روند مذاکره با قطبی مثبت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در خصوص نشست صبح امروز خود با قطبی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: برخلاف فضای دوستانه و مثبتی که در مذاکرات با قطبی وجود دارد، روند این مذاکرات مثبت نیست چرا که وی به دلیل خستگی مفرط و شرایط خانوادگی‎ اش تردید دارد که بتواند حضور موفقی در پرسپولیس داشته باشد.

وی افزود: قطبی خواسته هایی نیز دارد که مشکل خاصی برای بر آورده کردن آنها وجود ندارد اما بحثی که وی در مورد خستگی از کار و شرایط خانوادگی اش مطرح می‎کنند، مانع از این شد که این نشست به نتیجه نهایی ختم شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: عصر امروز نشست دیگری با قطبی در دفتر آقای سعیدلو داریم و با ادامه مذاکرات، امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوب رسیده و شاهد تداوم همکاری این مربی خوب با باشگاه پرسپولیس باشیم.