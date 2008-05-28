به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: 60درصد از این کانون ها روستایی و 40 درصد شهری است.
وی افزود: در حال حاضر در استان زنجان 76 کانون به صورت جدی فعالیت دارند که تا پایان سال جاری این تعداد به 121 کانون خواهد رسید.
حسنی تعداد اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تا پایان سال 86 را 9600 نفر عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود با تاسیس این 45 کانون جدید این تعداد به 12 هزار نفر خواهد رسید.
مسئول دبیرخانه مساجد استان زنجان با اشاره به برنامه های اوقات فراغت دبیرخانه مساجد گفت: علاوه بر برگزاری کلاسهای فرهنگی، هنری و آموزشی، اعزام 280 تن از اعضای فعال کانونهای مساجد استان به مشهد مقدس جهت شرکت در اردوی سراسری ، آموزشی کارگاهی است.
حسنی ادامه داد: طی سالجاری سه کانون تخصصی در حوزه های مختلف قرآن و نماز، مهدویت، طرح چهره به چهره، پژوهش و آموزش، تبلیغات، کتابخانه، سرود و تئاتر، هنرهای تجسمی ورزش، شعر و ادبیات و IT در سطح استان زنجان تشکیل شده است.
وی گفت: در صورت اعلام آمادگی هر یک از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت اجرای این برنامه ها بودجه ای بالغ بر 40 میلیون ریال از سوی ستاد عالی مساجد به این امر اختصاص خواهد یافت.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، برگزاری طرح تلاوت نورو تفسیر همراه ، تجهیز کانونها ی مساجد، آموزش وبلاگ نویسی ، مهدویت، نویسندگی، کتابداری، مدیریت و مهارت های زندگی ، برگزاری کارگاههای پژوهشی قرآن و تاریخ اسلام، دوره های پرسش و پاسخ آثار شهید مطهری، شناسایی اماکن و شخصیتهای مذهبی، توزیع سی دی و کتابهای مذهبی و عاشورایی در بین جامعه مداحان و روحانیان، توزیع 2000 جلد قرآن در بین مساجد، زندانها و ادارات، تشکیل خانه های نور و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های مهم دبیرخانه مساجد استان است.
حسنی همچنین با اشاره به برنامه های سالگرد ارتحال امام (ره) در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح استان، ختم قرآن و 124 هزار صلوات هدیه به روح امام راحل و همایش بزرگ دوچرخه سواری رهروان ولایت از سوی کانون مصطفی خمینی استان از جمله این برنامه هاست.
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