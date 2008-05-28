به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: 60درصد از این کانون ها روستایی و 40 درصد شهری است .



وی افزود: در حال حاضر در استان زنجان 76 کانون به صورت جدی فعالیت دارند که تا پایان سال جاری این تعداد به 121 کانون خواهد رسید .



حسنی تعداد اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تا پایان سال 86 را 9600 نفر عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود با تاسیس این 45 کانون جدید این تعداد به 12 هزار نفر خواهد رسید .



مسئول دبیرخانه مساجد استان زنجان با اشاره به برنامه های اوقات فراغت دبیرخانه مساجد گفت: علاوه بر برگزاری کلاسهای فرهنگی، هنری و آموزشی، اعزام 280 تن از اعضای فعال کانونهای مساجد استان به مشهد مقدس جهت شرکت در اردوی سراسری ، آموزشی کارگاهی است .



حسنی ادامه داد: طی سالجاری سه کانون تخصصی در حوزه های مختلف قرآن و نماز، مهدویت، طرح چهره به چهره، پژوهش و آموزش، تبلیغات، کتابخانه، سرود و تئاتر، هنرهای تجسمی ورزش، شعر و ادبیات و IT در سطح استان زنجان تشکیل شده است.

وی گفت: در صورت اعلام آمادگی هر یک از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت اجرای این برنامه ها بودجه ای بالغ بر 40 میلیون ریال از سوی ستاد عالی مساجد به این امر اختصاص خواهد یافت .



مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، برگزاری طرح تلاوت نورو تفسیر همراه ، تجهیز کانونها ی مساجد، آموزش وبلاگ نویسی ، مهدویت، نویسندگی، کتابداری، مدیریت و مهارت های زندگی ، برگزاری کارگاههای پژوهشی قرآن و تاریخ اسلام، دوره های پرسش و پاسخ آثار شهید مطهری، شناسایی اماکن و شخصیتهای مذهبی، توزیع سی دی و کتابهای مذهبی و عاشورایی در بین جامعه مداحان و روحانیان، توزیع 2000 جلد قرآن در بین مساجد، زندانها و ادارات، تشکیل خانه های نور و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های مهم دبیرخانه مساجد استان است .



حسنی همچنین با اشاره به برنامه های سالگرد ارتحال امام (ره) در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح استان، ختم قرآن و 124 هزار صلوات هدیه به روح امام راحل و همایش بزرگ دوچرخه سواری رهروان ولایت از سوی کانون مصطفی خمینی استان از جمله این برنامه هاست .