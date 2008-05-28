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۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:

پرهیز از افزایش ظرفیت دانشگاهها بدون امکان ارائه خدمات

پرهیز از افزایش ظرفیت دانشگاهها بدون امکان ارائه خدمات

معاون دانشجویی وزیر بهداشت خواستار پرهیز از افزایش غیرمتعارف سطح توقعات دانشجویان در امور رفاهی، افراط و تفریط در دانشگاهها و پرهیز از افزایش ظرفیت بدون امکان ارائه خدمات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصمت باروتی امروز در نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اهداف نشست معاونین دانشجویی خاطرنشان کرد: تبادل تجربیات و نظرات دانشگاههای مختلف در زمینه فعالیتهای امور دانشجویی و رفاهی و فرهنگی و رسیدن به یک مشی واقع بینانه و تبیین سیاست های کلی معاونت دانشجویی از جمله این اهداف است.

وی بر لزوم فعالیت بیشتر در حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: بزرگداشت شعائر فرهنگی در دانشگاهها مورد انتظار است و باید با تدوین شاخصهای فرهنگی و تبیین این شاخصها برنامه های دراز مدت فرهنگی را تهیه کنیم.

معاون دانشجویی وزیر بهداشت تدوین برنامه عملیاتی و تهیه نوعی کارنامه و شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان و قانونمند کردن فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها را از جمله برنامه های معاونت دانشجویی برشمرد و گفت: اعتماد به خود، پیشرفت در مرزهای دانش و آرمانگرایی در میان دانشجویان باید با این برنامه ها افزایش یابد.

وی یکی از مشکلات نسل جوان حاضر در محیطهای علمی را عدم انس با قرآن دانست و گفت : عوام بودن جامعه دانشگاهی نسبت به قرآن و فهم قرآن یکی از مشکلات است و رفع این نقیصه باید سرلوحه کارهای فرهنگی قرار گیرد.

باروتی افزود: ارتباط با خانواده های دانشجویان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان و سعی در واقعی کردن سرانه دانشجویی از دیگر اقداماتی است که باید از سوی معاونت های دانشجویی دنبال شود.

وی تعامل مثبت با دانشجویان و تشکلهای دارای مجوز قانونی، حمایت از نشریات دانشجویی با محتویات خوب، ساماندهی کمیته های انضباطی در دانشگاهها و معرفی افرادی که بتوانند آئین نامه های انضباطی را برای دانشجویان تشریح کنند و همچنین تقویت دفاتر مشاوره را از دیگر برنامه هایی برشمرد که باید از سوی معاونت دانشجویی پیگیری شود.

کد مطلب 691634

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