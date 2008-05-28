پرهیز از افزایش ظرفیت دانشگاهها بدون امکان ارائه خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصمت باروتی امروز در نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اهداف نشست معاونین دانشجویی خاطرنشان کرد: تبادل تجربیات و نظرات دانشگاههای مختلف در زمینه فعالیتهای امور دانشجویی و رفاهی و فرهنگی و رسیدن به یک مشی واقع بینانه و تبیین سیاست های کلی معاونت دانشجویی از جمله این اهداف است.

وی بر لزوم فعالیت بیشتر در حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: بزرگداشت شعائر فرهنگی در دانشگاهها مورد انتظار است و باید با تدوین شاخصهای فرهنگی و تبیین این شاخصها برنامه های دراز مدت فرهنگی را تهیه کنیم.

معاون دانشجویی وزیر بهداشت تدوین برنامه عملیاتی و تهیه نوعی کارنامه و شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان و قانونمند کردن فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها را از جمله برنامه های معاونت دانشجویی برشمرد و گفت: اعتماد به خود، پیشرفت در مرزهای دانش و آرمانگرایی در میان دانشجویان باید با این برنامه ها افزایش یابد.

وی یکی از مشکلات نسل جوان حاضر در محیطهای علمی را عدم انس با قرآن دانست و گفت : عوام بودن جامعه دانشگاهی نسبت به قرآن و فهم قرآن یکی از مشکلات است و رفع این نقیصه باید سرلوحه کارهای فرهنگی قرار گیرد.

باروتی افزود: ارتباط با خانواده های دانشجویان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان و سعی در واقعی کردن سرانه دانشجویی از دیگر اقداماتی است که باید از سوی معاونت های دانشجویی دنبال شود.

وی تعامل مثبت با دانشجویان و تشکلهای دارای مجوز قانونی، حمایت از نشریات دانشجویی با محتویات خوب، ساماندهی کمیته های انضباطی در دانشگاهها و معرفی افرادی که بتوانند آئین نامه های انضباطی را برای دانشجویان تشریح کنند و همچنین تقویت دفاتر مشاوره را از دیگر برنامه هایی برشمرد که باید از سوی معاونت دانشجویی پیگیری شود.